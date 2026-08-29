Apple, ilk katlanabilir iPhone tanıtım tarihini resmen duyurdu

·6·Teknoloji
Apple, ilk katlanabilir iPhone tanıtım tarihini resmen duyurdu

Apple, 9 Eylül'de bir sonraki büyük tanıtım etkinliğini gerçekleştireceğini resmen doğruladı. Etkinlik öncesinde ise şirketin tarihindeki ilk katlanabilir iPhone hakkındaki tahminler daha da güçlendi.

Beklenen yeni cihazın “kitap” şeklinde açılıp kapanacağı ve açıldığında daha büyük bir iç ekrana sahip olacağı söyleniyor.

Eğer bilgiler doğrulanırsa, bu Apple'ın katlanabilir akıllı telefon pazarına girişini temsil edecek.

En büyük ilgi ise cihazın fiyatına ve Apple'ın katlanabilir iPhone'u hangi teknolojilerle sunacağına odaklanmış durumda. Şimdilik resmi olmayan bilgilere göre, yeni iPhone'un fiyatı 2 000–2 500 dolar civarında olabilir.

Ancak Apple, cihazın nihai fiyatını ve teknik özelliklerini henüz resmen açıklamadı.

9 Eylül'deki etkinlikte katlanabilir iPhone'un yanı sıra başka yeni cihazların da tanıtılması bekleniyor.

Bunlar arasında:

iPhone 18 Pro;

iPhone 18 Pro Max;

yeni Apple Watch;

AirPods 5 bulunuyor.

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Nigina Zarqarayeva
«ZAMIN.UZ» editör

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