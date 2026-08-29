Baykonur'da Progress MS-35 kargo uzay aracı yakıt ikmali tamamlandı

Baykonur Uzay Üssü'nde Progress MS-35 kargo uzay aracını bir sonraki uçuşa hazırlama çalışmaları son aşamaya girdi. Ixbt.com'un haberine göre, uzmanlar uzay aracına yakıt ve basınçlı gaz doldurma işlemini başarıyla tamamladı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Hazırlık ve test süreçleri

Yakıt ikmali operasyonundan önce mühendis ekibi, Progress MS-35 aracını depolama durumundan çıkararak tüm ana yerleşik sistemlerini titizlikle kontrol etti. Ayrıca, aracın gövdesinin sızdırmazlığı ve güneş panellerinin çalışma kapasitesi ile ilgili gerekli testler gerçekleştirildi.

Bu teknik süreçlerle birlikte uzay üssünde, Soyuz taşıyıcı roketinin birinci aşaması için merkezi ve dört yan bloktan oluşan 'paket' de monte edildi. Bu çalışmalar, gelecekteki büyük aşamalar için zemin hazırlıyor.

Önümüzdeki aşamalar

Aracı ve roketi birleştirme yolundaki bir sonraki önemli adım, burun konisinin (fairing) aracın üzerine yerleştirilmesidir. Ardından Progress MS-35, taşıyıcı roket ile başarıyla birleştirilecek.

Tüm nihai teknik operasyonlar tamamlandıktan sonra, tamamen monte edilmiş taşıyıcı roket fırlatma kompleksine taşınacak. Şu an itibarıyla uzmanlar tarafından bu önemli uzay görevinin kesin fırlatma tarihinin henüz açıklanmadığı belirtiliyor.