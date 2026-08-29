Apple iPhone 18 Pro ön siparişlerini alışılagelenden daha geç başlatabilir

·1·Teknoloji
Apple iPhone 18 Pro ön siparişlerini alışılagelenden daha geç başlatabilir

Teknoloji dünyasının öncü şirketi Apple, önümüzdeki ay tanıtılması beklenen yeni cihazların satış takviminde değişikliğe gitmeye hazırlanıyor. Macwelt'in haberine göre, bu kez iPhone 18 Pro ve diğer cihazlar için ön sipariş süreci alışılagelmiş Cuma gününden Cumartesi gününe ertelenebilir. Bu değişiklik hem Apple hem de küresel pazar için önemli bir adım olup, müşterilerin satın alma alışkanlıklarını etkileyecektir. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Edinilen bilgilere göre, Apple'ın bir sonraki büyük etkinliği 9 Eylül 2026 tarihinde planlanıyor. Bu etkinlik kapsamında şirketin iPhone 18 Pro amiral gemisini, tarihindeki ilk katlanabilir tasarımlı iPhone modelini, ayrıca Apple Watch Series 12 ve Ultra 4 akıllı saatlerini tanıtması bekleniyor. Geleneksel olarak, yeni ürünlerin tanıtıldığı haftanın Cuma günü ön siparişler açılırdı.

Tarih değişikliğinin temel nedeni

Ancak önümüzdeki Eylül ayındaki takvim özellikleri, Apple yöneticilerini bu geleneksel programı yeniden gözden geçirmeye zorluyor. Mesele şu ki, 2026 yılında tanıtımdan sonraki ilk Cuma günü 11 Eylül'e denk geliyor. ABD ve tüm dünya için bir yas günü kabul edilen bu tarihte, yeni ürünlerin satışları da dahil olmak üzere ticari kampanyalar başlatmak, şirketin politikası ve etik değerleriyle uyuşmuyor.

Bu bağlamda Apple'ın ön siparişleri bir gün erteleyerek 12 Eylül Cumartesi gününe alması bekleniyor. İlginç olan ise şirketin on bir yıl önce de benzer bir uygulama yapmış olmasıdır. 2015 yılında 11 Eylül'ün Cuma gününe denk gelmesi nedeniyle, iPhone 6s ve iPhone 6s Plus modelleri için ön siparişler tam olarak Cumartesi günü, yani 12 Eylül'de açılmıştı.

Zamanlama değişiklikleri ve diğer yenilikler

Kaynaklar, sadece tarihin değil, ön siparişlerin başlayacağı kesin saatin de değişebileceğini belirtiyor. Pasifik saatiyle sabah 05:00'teki geleneksel başlangıç yerine, Apple'ın bu kez süreci gece yarısı, yani tam 00:00'da başlatması bekleniyor. Bu durum, farklı bölgelerdeki müşteriler için zaman hesaplamasında kendine has kolaylıklar veya zorluklar yaratabilir.

Aynı zamanda, beklenen tüm cihazların aynı anda satışa çıkmama ihtimali de bulunuyor. Örneğin, iPhone 18 Pro ve yeni nesil Apple Watch cihazları Eylül ortasında ön siparişe açılırken, şirketin ilk katlanabilir akıllı telefonu olan yeni cihazın biraz daha geç, Eylül ayı sonlarında piyasaya sürülmesi tahmin ediliyor. Apple'ın bu değişikliklerle ilgili resmi açıklamayı tanıtım gününe yakın bir tarihte yapması bekleniyor.

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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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