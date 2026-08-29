Asus oyuncu dizüstü bilgisayarında sıvı metal değişimi sonrası performans ciddi oranda arttı

Modern oyuncu dizüstü bilgisayarlarında ısınma sorunları sıkça karşılaşılan bir durumdur ve soğutma sistemindeki küçük kusurlar bile cihazın performansını ciddi şekilde etkileyebilir. Bir Reddit kullanıcısı, Asus ROG Zephyrus M16 dizüstü bilgisayarındaki sıvı metali standart bir termal macunla değiştirdikten sonra performans değerlerinin önemli ölçüde iyileştiğini bildirdi. Bu deney, yüksek performanslı mobil bilgisayarlarda kullanılan termal arayüz malzemelerinin önemini bir kez daha gözler önüne serdi. Bu konu hakkında Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bilgilerine göre, Şubat 2023'te satın alınan güçlü Asus ROG Zephyrus M16 dizüstü bilgisayarı zamanla aşırı ısınmaya ve kendi kendine kapanmaya başladı. Kullanıcı, sorunun kaynağını belirlemek için soğutma sistemini kendi başına kontrol etmeye karar verdi. Sonuç olarak, işlemci kristali ve radyatör yüzeyinde alışılmadık tortular ve hasarlar tespit edildi.

Sıvı metal ve özellikleri

Uzmanlar, sıvı metalin yüksek ısı iletkenliği nedeniyle günümüzde güçlü dizüstü bilgisayarlarda yaygın olarak kullanıldığını belirtiyor. Ancak bu tür bir termal arayüz malzemesi yüksek kaliteli yalıtım gerektirir. Elektrik iletkenliğinin yanı sıra, içeriğindeki galyum bazı metallerle kimyasal reaksiyona girme özelliğine sahiptir. Üreticilerin bakır veya nikel kaplı yüzeyler ve kristal çevresinde özel koruyucu bariyerler kullanmasının nedeni tam olarak budur.

Sorunu gidermek amacıyla kullanıcı soğutma sistemini temizledi, geçici bir çözüm olarak G900 termal macununu uyguladı ve Honeywell PTM7950 faz değişimli termal arayüz malzemesi sipariş etti. Bu değişikliklerden sonra dizüstü bilgisayarın oyunlardaki performansının ciddi oranda arttığı görüldü. Bazı projelerde kare hızı neredeyse üç katına çıktı.

Kullanıcı deneyimlerini şu sözlerle paylaştı: «Dizüstü bilgisayarımın sıcaklık konusunda ne kadar iyi çalışmaya başladığına şok oldum. Çok daha az ısınıyor ve artık kendi kendine kapanmıyor. Çocuklarımla oynadığım tek oyunda kare hızı 2-3 kat arttı. Bu gerçekten inanılmaz bir durum» diye yazdı.

Gelecekteki kullanım için sonuçlar

Şu an itibarıyla Asus'un sıvı metale herhangi bir aşındırıcı kimyasal madde eklediğine veya bunların tespit edilen hasarlara neden olduğuna dair resmi bir doğrulama bulunmamaktadır. Uzmanlara göre, meydana gelen arızalar uzun süreli kullanım sırasında termal katmanın doğal bozulması veya düzensiz dağılımı sonucunda da oluşmuş olabilir.

Bu tür durumlar, oyuncu dizüstü bilgisayarı sahiplerine soğutma sisteminin durumunu periyodik olarak kontrol etmenin önemini hatırlatıyor. Sıvı metal yüksek verimlilik sağlasa da, bakım ve değişim sürecinin büyük bir dikkat ve özen gerektirdiği bu olayla açıkça görülmüş oldu.