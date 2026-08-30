Özbekistan ve Belarus askeri iş birliğini genişletiyor: Minsk'teki müzakerelerin detayları
Minsk'te, Özbekistan Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti arasındaki askeri iş birliğinin daha da güçlendirilmesi konularına adanmış önemli bir toplantı gerçekleştirildi. BDT İcra Komitesi basın servisinin bildirdiğine göre, diyalog çerçevesinde iki ülkenin savunma alanındaki ilişkilerini geliştirme perspektifleri ele alındı.
Müzakerelere Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin ve Özbekistan'ın Belarus Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi, aynı zamanda BDT tüzük organları nezdindeki daimi temsilcisi Nuriddin Mamajonov katıldı.
Askeri alanda yeni adımlar: Minsk'teki diyalogda neler tartışıldı?
Toplantı sırasında taraflar, savunma ve güvenlik konularında aşağıdaki önemli hususlara odaklandılar:
Askeri iş birliği perspektifleri: Taraflar, Özbekistan ve Belarus arasındaki askeri iş birliğinin mevcut durumunu gözden geçirerek, bunu daha da güçlendirme ve yeni bir aşamaya taşıma imkanlarını kapsamlı bir şekilde tartıştılar;
İlişkilerin genişleyeceğine dair güven: Toplantı katılımcıları, iki devlet arasındaki askeri ortaklığın gelecekte de istikrarlı bir şekilde genişlemeye devam edeceğine dair kesin inançlarını belirttiler;
Yönelimler ve anlaşmaların detayları: Belirtildiğine göre, imzalanması beklenen anlaşmaların kesin maddeleri ve pratik iş birliği alanlarının ayrıntılı detayları henüz açıklanmadı.
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