Özbekistan ve Belarus askeri iş birliğini genişletiyor: Minsk'teki müzakerelerin detayları

·2·Dünya
Özbekistan ve Belarus askeri iş birliğini genişletiyor: Minsk'teki müzakerelerin detayları

Minsk'te, Özbekistan Cumhuriyeti ile Belarus Cumhuriyeti arasındaki askeri iş birliğinin daha da güçlendirilmesi konularına adanmış önemli bir toplantı gerçekleştirildi. BDT İcra Komitesi basın servisinin bildirdiğine göre, diyalog çerçevesinde iki ülkenin savunma alanındaki ilişkilerini geliştirme perspektifleri ele alındı.

Müzakerelere Belarus Savunma Bakanı Viktor Hrenin ve Özbekistan'ın Belarus Olağanüstü ve Tam Yetkili Büyükelçisi, aynı zamanda BDT tüzük organları nezdindeki daimi temsilcisi Nuriddin Mamajonov katıldı.

Askeri alanda yeni adımlar: Minsk'teki diyalogda neler tartışıldı?

Toplantı sırasında taraflar, savunma ve güvenlik konularında aşağıdaki önemli hususlara odaklandılar:

  • Askeri iş birliği perspektifleri: Taraflar, Özbekistan ve Belarus arasındaki askeri iş birliğinin mevcut durumunu gözden geçirerek, bunu daha da güçlendirme ve yeni bir aşamaya taşıma imkanlarını kapsamlı bir şekilde tartıştılar;

  • İlişkilerin genişleyeceğine dair güven: Toplantı katılımcıları, iki devlet arasındaki askeri ortaklığın gelecekte de istikrarlı bir şekilde genişlemeye devam edeceğine dair kesin inançlarını belirttiler;

  • Yönelimler ve anlaşmaların detayları: Belirtildiğine göre, imzalanması beklenen anlaşmaların kesin maddeleri ve pratik iş birliği alanlarının ayrıntılı detayları henüz açıklanmadı.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Kıbrıs açıklarında feribot battı: ölüler varKıbrıs açıklarında feribot battı: ölüler varBugün, 19:48Hamaney'den Müslüman ülkelere önemli çağrı...Hamaney'den Müslüman ülkelere önemli çağrı...Bugün, 19:47Dronlar altında düğün: cephe hattı yakınında evlenen çift (foto)Dronlar altında düğün: cephe hattı yakınında evlenen çift (foto)Bugün, 19:30Almatı dağlarında 4 bin metreden yüksekte üç kız mahsur kaldıAlmatı dağlarında 4 bin metreden yüksekte üç kız mahsur kaldıBugün, 19:17Avustralya'da hamam böceklerinden "siborg-kurtarıcılar" yaratıldıAvustralya'da hamam böceklerinden "siborg-kurtarıcılar" yaratıldıBugün, 19:05İş yerinde 200 kez çömelmeye zorlanan çalışan ağır yaralandıİş yerinde 200 kez çömelmeye zorlanan çalışan ağır yaralandıBugün, 18:58
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek
20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek
Malezya’daki güzellik yarışmasında podyumda yürüyen tavuk izleyicilerin ilgisini çekti
Malezya’daki güzellik yarışmasında podyumda yürüyen tavuk izleyicilerin ilgisini çekti