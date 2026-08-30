ABD, Suudi Arabistan'ın Husilere yönelik planını reddetti

ABD'nin, Suudi Arabistan'ın Yemen'deki Husilere karşı yürütülecek askeri operasyonlara Washington'ın liderlik etmesi yönündeki talebini reddettiği bildirildi. Bu bilgi, İsrail'in KAN televizyonuna dayanan bir dizi kaynak tarafından paylaşıldı.

Washington, Suudi Arabistan'ın olası bir operasyonuna destek vermeye hazır olduğunu ancak operasyonu doğrudan yönetmeyeceğini belirtti.

ABD neden operasyona liderlik etmiyor?

Haberlere göre, bunun temel nedenlerinden biri Kızıldeniz'deki mevcut durumdur.

Kaynaklar, Husilerin şu aşamada ABD gemilerinden ziyade Suudi Arabistan ile bağlantılı gemileri daha fazla hedef aldığını belirtiyor. Bu durum, Washington'ın yeni bir askeri kampanyaya doğrudan dahil olma konusundaki temkinli tutumunu artırmış olabilir.

Washington, Suudi Arabistan'ın eylemlerini destekleyebilir ancak doğrudan liderlik etmek istemiyor.

Suudi Arabistan kendi güçlerine mi güveniyor?

Riyad, son haftalarda Kızıldeniz'deki güvenlik meselesine daha fazla odaklanıyor. Ağustos ayında, Suudi Arabistan öncülüğünde Kızıldeniz ve Babülmendep Boğazı'ndaki gemi trafiğini korumayı amaçlayan çok uluslu bir deniz koalisyonunun oluşturulduğu bildirilmişti.

Bununla birlikte, ABD'nin bu girişimde doğrudan askeri bir taahhüt üstlenmediğine dair haberler mevcut.

Kızıldeniz'de durum gerginliğini koruyor

Husilerin Suudi Arabistan bağlantılı gemilere yönelik saldırılarının son aylarda arttığı bildiriliyor. Bu durum, Riyad'ın deniz yollarını korumaya yönelik önlemleri artırma çabalarını hızlandırdı.

Aynı zamanda ABD'nin ana odağının Orta Doğu'daki diğer gerilimlere, özellikle de İran ile ilgili duruma çevrildiği belirtiliyor.

Şimdi asıl soru şu: Riyad nasıl bir yol izleyecek?

ABD'nin operasyona liderlik etmekten kaçınması, Suudi Arabistan'ın sonraki adımlarını etkileyebilir.

Riyad bir yandan Kızıldeniz'deki gemi trafiğini korumaya ve Husi tehdidini azaltmaya çalışırken, diğer yandan bölgedeki mevcut gerilim ortamında ABD'nin doğrudan askeri katılımına güvenme imkanı kısıtlanıyor.

Bu nedenle, Suudi Arabistan öncülüğündeki çok uluslu deniz girişiminin gelecekteki faaliyetleri büyük önem taşıyor.

ABD, Riyad'ı destekleyeceğini ancak Husilere karşı olası bir operasyona liderlik etmeyeceğini açıkladı. Şimdi Suudi Arabistan'ın vereceği karar bölgedeki durumu etkileyebilir.