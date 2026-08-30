EPL 2. Hafta: Sunderland Fulham'ı mağlup etti, Leeds ve Brentford yenişemedi

İngiltere Premier Ligi'nin 2. haftası kapsamında oynanan karşılaşmalar büyük bir çekişmeye sahne oldu. Elit lige geri dönen Sunderland, kendi sahasında Fulham'ı ağırlayarak kritik bir galibiyet elde etti. Elland Road'da ise Leeds ve Brentford takımları puanları paylaştı.

Bu maçların ardından puan durumunun üst ve alt sıralarında önemli değişiklikler yaşandı.

Izidor'un belirleyici vuruşu ve Fulham'ın mağlubiyeti

Stadium of Light arenasında oynanan mücadele dengeli bir oyuna sahne oldu:

Yedek kulübesinden gelen kahraman: Sunderland formasıyla 65. dakikada oyuna dahil olan Wilson Izidor, 10 dakika sonra, 75. dakikada Fulham ağlarını havalandırarak maçın tek golünü kaydetti (1:0);

Turnuvadaki durum: Bu galibiyetin ardından Sunderland puanını 3'e çıkararak 11. sıraya yükseldi. Henüz puanla tanışamayan Fulham ise 17. sırada kaldı.

Elland Road'da 1-1'lik beraberlik: Calvert-Lewin Leeds'i kurtardı

Leeds ve Brentford arasındaki karşılaşma taraftarlar için oldukça gergin geçti:

İlk yarıdaki üstünlük: Konuk ekip 41. dakikada Kevin Schade'in golüyle öne geçti;

Ev sahibinin cevabı: 79. dakikada Dominic Calvert-Lewin dengeyi sağladı ve Leeds'i mağlubiyetten kurtardı — 1:1;

Puan durumu: Her iki takım da 4 puana ulaşırken, Brentford 4. sırada, Leeds ise 7. sırada yer alıyor.

Maç raporları ve kadrolar