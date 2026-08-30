Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin katılımıyla gerçekleşebilecek olası bir üçlü zirve hakkında resmi açıklama yaptı. Kremlin temsilcisi, bu düzeydeki bir görüşmenin sadece tartışma amaçlı değil, yalnızca somut ve hazır anlaşmaları resmen onaylamak amacıyla yapılabileceğini vurguladı.

Bu konu, ABD'nin saygın Axios yayın organının, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffein Moskova ziyareti sırasında üçlü bir zirve düzenlenmesi teklifinin gündeme getirildiğine dair haberlerin ardından tekrar gündeme geldi.

«Anlaşmalar basit bir işlem değil»: Dmitriy Peskov'un temel açıklamaları

Kremlin yetkilisi, üç liderin bir araya gelmesiyle ilgili şu önemli noktaları kaydetti:

Görüşmenin tek amacı: «Böyle bir görüşme ancak anlaşmaları kaydetmek ve resmileştirmek için gerçekleşebilir. Anlaşmalar basit, sıradan bir işlem değildir. Bu, çok sayıda detaydan oluşan karmaşık bir düzenleme sürecidir», dedi Peskov;

Tartışma değil, nihai karar: Devlet başkanlarının sadece detayları tartışmak için bir araya gelmesinin faydasız olduğu, ancak süreci sonlandırıp anlaşmalara nokta koymak için aynı masa etrafında oturabilecekleri belirtildi;

Kiev'in tutumuna eleştiri: Kremlin temsilcisi, Kiev tarafının şu anda gerçek bir düzenleme ve uzlaşma süreciyle ilgilenmek istemediğini vurguladı.

CIA başkanının Moskova'daki girişimi

Hatırlatmak gerekirse, daha önce Amerikan Axios yayını, CIA Direktörü John Ratcliffe'in Moskova ziyareti sırasında Trump, Putin ve Zelenskiy'nin katılımıyla büyük bir zirve düzenlenmesi girişimiyle ortaya çıktığını yazmıştı. Ancak Rus tarafının o dönemde bu teklife nasıl bir resmi yanıt verdiği açıklanmamıştı.