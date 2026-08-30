Putin, Trump ve Zelenskiy görüşmesi ne zaman olabilir? Tek şart açıklandı

·3·Dünya
Putin, Trump ve Zelenskiy görüşmesi ne zaman olabilir? Tek şart açıklandı

Rusya Devlet Başkanı Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya lideri Vladimir Putin, ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump ve Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin katılımıyla gerçekleşebilecek olası bir üçlü zirve hakkında resmi açıklama yaptı. Kremlin temsilcisi, bu düzeydeki bir görüşmenin sadece tartışma amaçlı değil, yalnızca somut ve hazır anlaşmaları resmen onaylamak amacıyla yapılabileceğini vurguladı.

Bu konu, ABD'nin saygın Axios yayın organının, Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA) Direktörü John Ratcliffein Moskova ziyareti sırasında üçlü bir zirve düzenlenmesi teklifinin gündeme getirildiğine dair haberlerin ardından tekrar gündeme geldi.

«Anlaşmalar basit bir işlem değil»: Dmitriy Peskov'un temel açıklamaları

Kremlin yetkilisi, üç liderin bir araya gelmesiyle ilgili şu önemli noktaları kaydetti:

  • Görüşmenin tek amacı: «Böyle bir görüşme ancak anlaşmaları kaydetmek ve resmileştirmek için gerçekleşebilir. Anlaşmalar basit, sıradan bir işlem değildir. Bu, çok sayıda detaydan oluşan karmaşık bir düzenleme sürecidir», dedi Peskov;

  • Tartışma değil, nihai karar: Devlet başkanlarının sadece detayları tartışmak için bir araya gelmesinin faydasız olduğu, ancak süreci sonlandırıp anlaşmalara nokta koymak için aynı masa etrafında oturabilecekleri belirtildi;

  • Kiev'in tutumuna eleştiri: Kremlin temsilcisi, Kiev tarafının şu anda gerçek bir düzenleme ve uzlaşma süreciyle ilgilenmek istemediğini vurguladı.

CIA başkanının Moskova'daki girişimi

Hatırlatmak gerekirse, daha önce Amerikan Axios yayını, CIA Direktörü John Ratcliffe'in Moskova ziyareti sırasında Trump, Putin ve Zelenskiy'nin katılımıyla büyük bir zirve düzenlenmesi girişimiyle ortaya çıktığını yazmıştı. Ancak Rus tarafının o dönemde bu teklife nasıl bir resmi yanıt verdiği açıklanmamıştı.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

ABD, Suudi Arabistan'ın Husilere yönelik planını reddettiABD, Suudi Arabistan'ın Husilere yönelik planını reddettiBugün, 22:58Özbekistan ve Belarus askeri iş birliğini genişletiyor: Minsk'teki müzakerelerin detaylarıÖzbekistan ve Belarus askeri iş birliğini genişletiyor: Minsk'teki müzakerelerin detaylarıBugün, 22:55Kıbrıs açıklarında feribot battı: ölüler varKıbrıs açıklarında feribot battı: ölüler varBugün, 19:48Hamaney'den Müslüman ülkelere önemli çağrı...Hamaney'den Müslüman ülkelere önemli çağrı...Bugün, 19:47Dronlar altında düğün: cephe hattı yakınında evlenen çift (foto)Dronlar altında düğün: cephe hattı yakınında evlenen çift (foto)Bugün, 19:30Almatı dağlarında 4 bin metreden yüksekte üç kız mahsur kaldıAlmatı dağlarında 4 bin metreden yüksekte üç kız mahsur kaldıBugün, 19:17
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Karnından bütün avlar çıkan yaratık sahile vurdu
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek
20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek
Malezya’daki güzellik yarışmasında podyumda yürüyen tavuk izleyicilerin ilgisini çekti
Malezya’daki güzellik yarışmasında podyumda yürüyen tavuk izleyicilerin ilgisini çekti