NASA Mars'a üç yeni Skyfall helikopteri gönderiyor

NASA ve Amerikan AeroVironment şirketi, Kızıl Gezegen'e gönderilmesi planlanan üç yeni Skyfall helikopterinin geliştirme çalışmalarına başladı. ixbt.com'un haberine göre, bu cihazlar efsanevi Ingenuity aracının teknolojilerinin mantıksal bir devamı niteliğinde olup, gezegen yüzeyindeki buz yataklarını aramak ve bilimsel araştırmaları yeni bir seviyeye taşımak için tasarlandı. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni uzay araçlarının tasarımı ve üretimine ilişkin sözleşme NASA'nın Jet İtki Laboratuvarı (JPL) tarafından imzalandı, ancak anlaşmanın finansal değeri henüz açıklanmadı. Uzmanlar, Skyfall helikopterlerinin selefine göre biraz daha büyük boyutlara sahip olacağını ve Mars'ın son derece ince atmosferinde daha ağır bilimsel ekipmanları taşıyabilmek için genişletilmiş rotorlarla donatılacağını belirtiyor.

Teknik yetenekler ve yeni bilimsel cihazlar

Her bir Skyfall aracının ağırlığı yaklaşık 2,5–2,7 kilogram civarında olacak; karşılaştırma yapmak gerekirse, Ingenuity yaklaşık 1,8 kg ağırlığındaydı. Yeni helikopterlerin ana bilimsel aracı olarak, toprak yapısını 12 ila 60 santimetre derinliğe kadar incelemeye olanak tanıyan esnek antenli bir yer radarı seçildi. Bu, bilim insanlarının yüzeydeki buz katmanlarını başarıyla bulma ve inceleme görevini yerine getirecek.

Ayrıca cihazların yüksek çözünürlüklü kameralar, dozimetreler ve sıcaklık sensörleri ile donatılması öngörülüyor. Genişletilmiş güneş paneli ise yeni güçlü elektronik sistemleri ve bilimsel ekipmanları kesintisiz enerji ile beslemek için hizmet verecek. Ingenuity'den farklı olarak, her bir Skyfall doğrudan Mars yörüngesindeki uzay araçlarıyla iletişim kurma sistemine sahip olacak, bu da onların bağımsız çalışmasını sağlayacak.

Bağımsız teslimat ve gelecekteki görevler

İlk Mars helikopteri Perseverance gezgininin altına monte edilmiş şekilde ulaşmışken, Skyfall araçları ağır bir keşif aracı olmaksızın bağımsız olarak gönderilecek. Bu nedenle NASA, bu cihazların teslimatı, yerleştirilmesi ve ilk kontrolleri için ayrı bir süreç geliştirmek zorunda kalacak. Üç helikopter, Mars'ın farklı bölgelerini birlikte araştırarak karmaşık arazi ve yüzey yapısı hakkındaki verileri daha hızlı toplamak için kullanılacak.

Bu görevin 2028 yılının sonunda nükleer-elektrikli itki sistemine sahip bir roket yardımıyla gerçekleştirilmesi planlanıyor. Projenin, küçük otonom uçuş araçları filosunun bilimsel keşif yeteneklerini pratikte kanıtlaması ve Ingenuity'nin test ettiği teknolojilerin bir sonraki önemli aşaması olması bekleniyor.