Apple hayranlarının beklediği cihaz: Katlanabilir iPhone tanıtılıyor

Apple hayranlarının yıllardır beklediği katlanabilir iPhone'un tanıtım tarihi belirlendi. Şirket, 9 Eylül'de yeni iPhone'ların tanıtılacağı bir etkinlik düzenleyeceğini resmen duyurdu. Tam da bu etkinlikte Apple'ın ilk katlanabilir akıllı telefonunun gösterilmesi bekleniyor.

Şimdilik cihazın resmi adı bilinmiyor. Ancak içeriden gelen bilgiler ve uzman yayınlar, ona iPhone Ultra adının verilebileceğini belirtiyor. Cihazın kitap gibi açılan bir tasarıma sahip olması bekleniyor.

Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u nasıl olacak?

Yayılan bilgilere göre, yeni akıllı telefon standart iPhone'lardan tamamen farklı bir tasarıma sahip olacak.

Temel tahmini özellikler:

dış ekran — 5,5 inç civarında;

iç, açılmış ekran — 7,8 inç civarında;

tasarım — kitap gibi yana doğru açılır ;

açıkken kalınlık — yaklaşık 4,5 mm ;

biyometrik güvenlik — Face ID yerine Touch ID olabilir;

arka kameralar — çift modüllü bir sistem olması bekleniyor.

Yeni cihazın en büyük avantajı, akıllı telefon boyutundaki bir cihazı açtığınızda tablete yakın büyük bir ekrana dönüştürme imkanı sunması olabilir.

Fiyatı 2 bin doları aşabilir

Katlanabilir iPhone'un fiyatı, Apple hayranlarını en çok ilgilendiren konulardan biri.

Mevcut bilgilere göre, cihazın başlangıç fiyatı 2.000 dolar civarında veya daha yüksek olabilir. Bazı tahminlerde, yüksek depolama kapasiteli versiyonların 2.500–3.000 dolara kadar çıkabileceği belirtiliyor.

Bu nedenle, Apple tarihindeki en pahalı iPhone modellerinden biri olması bekleniyor.

Apple'ın ilk katlanabilir iPhone'u, şirket için yeni bir ürün kategorisinin başlangıcı olabilir.

En merak edilen soru — ne zaman satın alınabilir?

Apple'ın cihazı 9 Eylül'de tanıtması bekleniyor, ancak tanıtım tarihi ile satışa çıkış tarihi aynı olmayabilir.

Bazı haberlerde, üretim karmaşıklığı nedeniyle katlanabilir iPhone'un satışının tanıtımdan daha sonra başlayabileceği söyleniyor. Apple, 2017 yılında iPhone X ile de benzer bir yaklaşım kullanmıştı.

Cihazın sınırlı sayıda üretileceği ve başlangıçta belirli pazarlarda satışa sunulabileceği hakkında da bilgiler var. Ancak bu bilgiler henüz resmi olarak doğrulanmadı.

Apple için yeni bir dönem mi başlıyor?

Katlanabilir akıllı telefon pazarında Samsung ve diğer üreticiler birkaç yıldır rekabet ediyor. Apple ise bu segmente girişi oldukça geciktirdi.

Şimdi ise şirketin ilk katlanabilir iPhone'unun 9 Eylül'de sahneye çıkması bekleniyor.

Eğer yayılan bilgiler doğrulanırsa, Apple hayranları sadece yeni bir iPhone modeli değil, şirket tarihindeki ilk katlanabilir akıllı telefonu da görecekler. En büyük soru ise hala açık: Apple, 2 bin doların üzerinde fiyat biçtiği cihazıyla katlanabilir akıllı telefon pazarını değiştirebilecek mi?