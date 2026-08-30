NASA ve SpaceX, Crew-13 görevini süresiz olarak erteledi

·11·Teknoloji
NASA ve SpaceX, Crew-13 görevini süresiz olarak erteledi

NASA ve SpaceX uzmanları, Uluslararası Uzay İstasyonu'na uçuşu planlanan Crew-13 uzay aracı mürettebat görevini teknik nedenlerle erteledi. Başlangıçta Eylül ortasına planlanan bu önemli fırlatma, aracın tahrik sisteminde tespit edilen bir arıza nedeniyle geçici olarak durduruldu. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un bildirdiğine göre, uçuşun ertelenmesine Crew Dragon uzay aracı motor sisteminde meydana gelen bir oksitleyici sızıntısı neden oldu. Bu ciddi eksiklik, standart fırlatma öncesi hazırlık sürecinde tespit edilmiş olup, mühendisler şu anda gerekli tüm kontrolleri gerçekleştirmektedir.

Şu anda uzmanlar elde edilen tüm verileri derinlemesine analiz ediyor. Tüm güvenlik önlemlerini gözden geçirmek ve gerekli onarım-bakım çalışmalarını tamamlamak için belirli bir süre gerekmektedir.

Yeni uçuş tarihi daha sonra açıklanacak

İlk planlara göre NASA, Crew-13 görevinin Uluslararası Uzay İstasyonu'na 12 Eylül'den önce hareket etmeyeceğini duyurmuştu. Ancak ortaya çıkan teknik sorun bu takvimi değiştirmeye zorladı ve yeni tarih henüz açıklanmadı.

Uzmanlar, tüm çalışmalar tamamlandığında uçuş için yeni tarihin resmen duyurulacağını bildirdi. Uzay uçuşlarında güvenlik en temel öncelik olduğundan, bu tür ihtiyati tedbirler kesinlikle uygulanmaktadır.

Söz konusu görev, deneyimli uzmanlardan oluşan uluslararası bir ekipten oluşmaktadır. Mürettebat kadrosunda Roskosmos kozmonotu Sergey Teteryatnikov, NASA astronotları Jessica Watkins ve Luke Delaney ile Kanada Uzay Ajansı temsilcisi Joshua Kutryk yer alıyor.

Onaylanan planlara göre, Jessica Watkins gemi komutanı görevine atandı. Luke Delaney gemi pilotu görevini üstlenirken, Sergey Teteryatnikov ve Joshua Kutryk görev uzmanları olarak uçuşa katılacaklar.

NASASpaceXCrew DragonUluslararası Uzay İstasyonuUzay
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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