Navbahor, Jiyanov'un golüyle Nasaf'ı kupadan eledi!
Özbekistan Kupası 1/8 final aşaması, taraftarlara gerçek bir kupa klasiği sundu. Namangan'da ülkenin iki dev takımı olan Navbahor ve Karshi temsilcisi Nasaf, çeyrek final bileti için sahaya çıktı.
Maç boyunca her iki takım da dengeli ve temkinli bir oyun sergilese de, karşılaşmanın gerçek zirve noktası hakem tarafından eklenen son dakikalarda yaşandı.
90+2'deki gol ve Jiyanov'un kahramanlığı
Maçın kaderini belirleyen önemli anlar:
Belirleyici vuruş: Karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona ermek üzereyken, 90+2. dakikada 'şahinlerin' çevik kanat oyuncusu Ruslanbek Jiyanov rakip savunmadaki boşluğu iyi değerlendirerek topu Abduvohid Nematov'un koruduğu ağlara gönderdi ve takımına galibiyeti getirdi;
Çeyrek final bileti: 1-0'lık dramatik galibiyetle Navbahor, Özbekistan Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. 'Ejderhalar' ise kupa yolculuğuna 1/8 finalde veda etmek zorunda kaldı.
Maç raporu ve kadrolar
Özbekistan Kupası. 1/8 final
Navbahor — Nasaf 1:0
Gol: Ruslanbek Jiyanov (90+2).
Navbahor: Otkir Yusupov, Saidazmat Mirsaidov (Jasurbek Jaloliddinov, 56), Ruslanbek Jiyanov, Diyor Kholmatov, Teddy Benjamin, Asadbek Rakhimjonov, Umar Adhamzoda, Vanya Ilic (Muhammadali Usmonov, 56), Joel Kojo (Husayn Norchaev, 56), Giorgi Jerenaia, Muhammadkodir Khamraliev.
Nasaf: Abduvohid Nematov, Golib Gaybullaev, Sardorbek Bakhromov, Adenis Shala, Zafarmurod Abdirahmatov, Sharof Muhitdinov, Oybek Rustamov, Yusuf Otubanjo, Dilshod Murtazaev, Abbosjon Gulomov, Umarbek Eshmurodov.
…