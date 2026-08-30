Navbahor, Jiyanov'un golüyle Nasaf'ı kupadan eledi!

Özbekistan Kupası 1/8 final aşaması, taraftarlara gerçek bir kupa klasiği sundu. Namangan'da ülkenin iki dev takımı olan Navbahor ve Karshi temsilcisi Nasaf, çeyrek final bileti için sahaya çıktı.

Maç boyunca her iki takım da dengeli ve temkinli bir oyun sergilese de, karşılaşmanın gerçek zirve noktası hakem tarafından eklenen son dakikalarda yaşandı.

90+2'deki gol ve Jiyanov'un kahramanlığı

Maçın kaderini belirleyen önemli anlar:

Belirleyici vuruş: Karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona ermek üzereyken, 90+2. dakikada 'şahinlerin' çevik kanat oyuncusu Ruslanbek Jiyanov rakip savunmadaki boşluğu iyi değerlendirerek topu Abduvohid Nematov'un koruduğu ağlara gönderdi ve takımına galibiyeti getirdi;

Çeyrek final bileti: 1-0'lık dramatik galibiyetle Navbahor, Özbekistan Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. 'Ejderhalar' ise kupa yolculuğuna 1/8 finalde veda etmek zorunda kaldı.

Maç raporu ve kadrolar