Navbahor, Jiyanov'un golüyle Nasaf'ı kupadan eledi!

·8·Spor
Navbahor, Jiyanov'un golüyle Nasaf'ı kupadan eledi!

Özbekistan Kupası 1/8 final aşaması, taraftarlara gerçek bir kupa klasiği sundu. Namangan'da ülkenin iki dev takımı olan Navbahor ve Karshi temsilcisi Nasaf, çeyrek final bileti için sahaya çıktı.

Maç boyunca her iki takım da dengeli ve temkinli bir oyun sergilese de, karşılaşmanın gerçek zirve noktası hakem tarafından eklenen son dakikalarda yaşandı.

90+2'deki gol ve Jiyanov'un kahramanlığı

Maçın kaderini belirleyen önemli anlar:

  • Belirleyici vuruş: Karşılaşmanın normal süresi 0-0 sona ermek üzereyken, 90+2. dakikada 'şahinlerin' çevik kanat oyuncusu Ruslanbek Jiyanov rakip savunmadaki boşluğu iyi değerlendirerek topu Abduvohid Nematov'un koruduğu ağlara gönderdi ve takımına galibiyeti getirdi;

  • Çeyrek final bileti: 1-0'lık dramatik galibiyetle Navbahor, Özbekistan Kupası'nda çeyrek finale yükseldi. 'Ejderhalar' ise kupa yolculuğuna 1/8 finalde veda etmek zorunda kaldı.

Maç raporu ve kadrolar

  • Özbekistan Kupası. 1/8 final

  • Navbahor — Nasaf 1:0

  • Gol: Ruslanbek Jiyanov (90+2).

  • Navbahor: Otkir Yusupov, Saidazmat Mirsaidov (Jasurbek Jaloliddinov, 56), Ruslanbek Jiyanov, Diyor Kholmatov, Teddy Benjamin, Asadbek Rakhimjonov, Umar Adhamzoda, Vanya Ilic (Muhammadali Usmonov, 56), Joel Kojo (Husayn Norchaev, 56), Giorgi Jerenaia, Muhammadkodir Khamraliev.

  • Nasaf: Abduvohid Nematov, Golib Gaybullaev, Sardorbek Bakhromov, Adenis Shala, Zafarmurod Abdirahmatov, Sharof Muhitdinov, Oybek Rustamov, Yusuf Otubanjo, Dilshod Murtazaev, Abbosjon Gulomov, Umarbek Eshmurodov.

Özbekistan KupasıNavbahorNasafFutbolRuslanbek Jiyanov
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

EPL 2. Hafta: Sunderland Fulham'ı mağlup etti, Leeds ve Brentford yenişemediEPL 2. Hafta: Sunderland Fulham'ı mağlup etti, Leeds ve Brentford yenişemediBugün, 21:09Nefes kesen gerilim: Chelsea ve Brighton'dan Premier Lig'de yılın maçı!Nefes kesen gerilim: Chelsea ve Brighton'dan Premier Lig'de yılın maçı!Bugün, 20:28La Liga: Real Madrid - Malaga maçının ilk 11'leri açıklandıLa Liga: Real Madrid - Malaga maçının ilk 11'leri açıklandıBugün, 19:404 maçta 4 galibiyet: Karimov, Lugano'nun galibiyetini korumasına yardımcı oldu4 maçta 4 galibiyet: Karimov, Lugano'nun galibiyetini korumasına yardımcı olduBugün, 19:37Hansi Flick, Lamine Yamal'in durumu hakkında neler söyledi?Hansi Flick, Lamine Yamal'in durumu hakkında neler söyledi?Bugün, 18:50Umar Nurmagomedov korkunç nakavt sonrası hayranlarına seslendiUmar Nurmagomedov korkunç nakavt sonrası hayranlarına seslendiBugün, 17:53
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Spor haberler

Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
Samimi an: Abduqodir Husanov, Kazakistan efsanesine video mesaj gönderdi
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
12 günlük risk şampiyonluğa dönüştü: Muradov tarih yazdı (video)
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Detaylar: Eldor Shomurodov'un Türkiye'deki sansasyonel transferi durduruldu
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abdukodir Khusanov'un ardından: Lens bir Özbek yıldızı daha için harekete geçti
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abduqodir Hüsanov'un ilk maçı kaç puanla ödüllendirildi?
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Abdumalik Yorbutayev Erivan'da yeniden parladı: Doev nakavt oldu (video)
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Yamal doğum gününde sıra dışı bir “Pembe Parti” düzenledi
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)
Husanov'dan ustalık sınıfı: %97 isabet ve 97 topla buluşma (video)