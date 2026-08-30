Başakşehir - Kasımpaşa: Shomurodov ve Fayzullayev ilk 11'de mi?

Türkiye Süper Ligi'nin 3. haftası, Özbek futbolseverler için büyük bir heyecana sahne olacak. Bu tur kapsamında İstanbul ekibi Başakşehir, sahasında Kasımpaşa'yı konuk ediyor. TSİ 23:30'da başlayacak olan bu karşılaşma öncesinde açıklanan resmi kadrolar tüm Özbek taraftarları sevindirdi.

Özbekistan milli takımının yıldız forveti Eldor Shomurodov ve yetenekli kanat oyuncusu Abbosbek Fayzullayev ilk dakikalardan itibaren Başakşehir'in ilk 11'inde sahaya çıkacak.

Hücum hattında Özbek ikilisi: Kadrolar belli oldu

Başakşehir teknik heyeti, Kasımpaşa maçı için en güçlü hücum dizilişini tercih etti:

Başakşehir ilk 11'i: Muhammed, Ömer Ali, Emin, Opoku, Opoku, Kemen, Umut, Olsen, Shomurodov , Fayzullayev , Bozok;

Taktiksel olanaklar: Shomurodov'un merkezdeki golcülük becerisi ve Fayzullayev'in kanattaki hızlı ve yaratıcı paslarının Başakşehir'in hücum potansiyelini ciddi oranda artırması bekleniyor.

3. haftada kritik galibiyet mücadelesi

İstanbul derbisinde her iki takım için de üç puan büyük önem taşıyor:

Ligdeki rekabet: Sezon başında üst sıraları hedefleyen Başakşehir, taraftarı önünde galibiyete odaklanmış durumda;

Lejyonerlerimize büyük güven: İki Özbek oyuncunun aynı anda ilk 11'de yer alması, takımdaki rollerinin ve teknik ekibin onlara duyduğu yüksek güvenin bir göstergesi.

Maç kadrosu