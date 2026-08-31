HMD Asha 305 Pro akıllı telefonu tanıtılıyor

·2·Teknoloji
HMD Asha 305 Pro akıllı telefonu tanıtılıyor

HMD Global, efsanevi cihazlarından biri olan Asha 305 modelinin modern bir yorumunu piyasaya sürmeye hazırlanıyor. ixbt.com'un bilgilerine göre, HMD Asha 305 Pro olarak adlandırılan yeni akıllı telefon, özgün tasarımı ve güncellenmiş özellikleriyle kullanıcıların dikkatini çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Retro tasarım ve modern yorum

Tanınmış içeriden öğrenen @smashx_60, yaklaşmakta olan cihazın ilk görsellerini ve temel teknik özelliklerini paylaştı. Sızdırılan bilgilere göre yeni model, dış görünüşünde geçmişin tasarımını korusa da bir dizi önemli donanım iyileştirmesine sahip.

Akıllı telefon, günümüz standartları için biraz sıra dışı görünen 5 inçlik bir ekran ve ekranın üst ve alt kısımlarında geniş çerçevelerle donatılacak. Ancak kasanın düz kenarları ve kamera bloğunun tasarımı modern bir tarzda gerçekleştirilmiş.

Teknik özellikler ve yeni fonksiyonlar

Cihazın temel değişikliklerinden biri olarak kamera öne çıkıyor. Ana modülün piksel sayısı önceki 2 megapikselden 5 megapiksele çıkarıldı. Ön kamera 2 megapiksel olarak kalsa da, yanında düşük ışık koşullarında çekim yapmak için özel bir LED flaş eklendi.

Dahili depolama alanı iki katına çıkarılarak 32 GB yapıldı. Buna rağmen, cihaz Unisoc T137 platformu ve 2 GB RAM ile çalıştığı için performans açısından büyük bir sıçrama beklenmiyor.

Koruma ve otonomi

Pro versiyonun önemli avantajlarından biri, IP52 standardına göre toz ve neme karşı koruma sistemidir. Ayrıca akıllı telefon, 2500 mAh kapasiteli çıkarılabilir bir batarya ile donatılmıştır.

İletişim araçları arasında LTE, Wi-Fi, Bluetooth 4.2 ve geleneksel 3,5 mm kulaklık girişi yer alıyor. Cihaz, çok güçlü olmayan donanımlar için tasarlanmış hafif Pulse OS işletim sistemi üzerinde çalışıyor.

Platformun basitliğine rağmen, TikTok ve Netflix gibi popüler servislerin ve mesajlaşma uygulamalarının desteklenmesi sağlanmış. Hatırlatmak gerekirse, bu bilgileri paylaşan kaynak daha önce HMD Icon Flip 1 dahil olmak üzere HMD şirketinin yeni cihazları hakkında doğru bilgiler vermişti.

HMDAkıllı TelefonAsha 305 ProTeknolojiHaberler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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