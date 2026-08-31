Galaxy S26 Ultra ekranındaki kırmızı ton sorunu tam olarak giderilmedi

Samsung'un en yeni amiral gemisi cihazlarından biri olan Galaxy S26 Ultra ekranlarındaki teknik arıza, kullanıcılar arasında tartışmalara yol açıyor. Bu yılın Temmuz ayında ilk kez tespit edilen ekran kızarması sorununu yazılımsal olarak çözme girişimlerinin beklenen sonucu vermediği ortaya çıktı. Güncellenen yazılım bazı cihazlarda durumu düzeltmiş olsa da, diğer kullanıcılar için sorun daha da karmaşık hale geldi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Newsway yayın organının haberine göre, Samsung sorunu gidermek amacıyla özel bir güncelleme yayınlamıştı. Ancak kullanıcıların ilk itirazları, sunulan yamanın tüm cihazlarda olumlu sonuç vermediğini gösteriyor. Bazı cihazlarda kırmızı ton kaybolmazken, diğerlerinde tamamen yeni kusurlar ortaya çıktı.

Güncelleme sonrası yeni kusurlar

Yazılım düzeltmesi yüklendikten sonra kullanıcılar ekran çevresinde yeni dengesizlikler fark etmeye başladı. Özellikle ekranın üst ve alt kenarlarında kırmızı bölgelerin kalmaya devam ettiği yönündeki şikayetler arttı. Ayrıca bazı kullanıcılar ekran kenarlarında sıra dışı renkli noktalar belirdiğini bildirdi.

Uzmanlar ve tüketicilere göre bu durum, pahalı amiral gemisi akıllı telefonların itibarına zarar verebilir. Daha önce aynı sorunla resmi servis merkezlerine başvuran kullanıcılar da yeni güncellemeden sonra beklenmedik kusurlarla karşılaşıyor.

Samsung tavsiyeleri ve sonraki adımlar

Şu anda bu arızanın ne kadar yaygın olduğu ve yeni ortaya çıkan renkli noktaların doğrudan yüklenen yama ile bağlantılı olup olmadığı belirsizliğini koruyor. Şirket temsilcileri durumu dikkatle incelemeye devam ediyor ve sorun yaşayan tüketicilere zamanında talimatlar veriyor.

Samsung'un resmi açıklamasında, ekran renklerindeki değişimin Adaptive Color Tone, renk düzeltme işlevleri, Extra Dim ve Eye Comfort Shield modlarından da etkilenebileceği belirtiliyor. Bu nedenle şirket, kullanıcılara öncelikle ekran ayarlarını kontrol etmelerini tavsiye ediyor.

Eğer bu önlemler yardımcı olmazsa, cihaz sahiplerinin yetkili servis merkezlerine başvurmaları öneriliyor. Toplu şikayetlerin başlamasından bu yana iki aydan fazla süre geçmesine rağmen, Samsung Galaxy S26 Ultra ekranındaki bu arızayı tamamen gidermek için evrensel bir çözüm bulabilmiş değil.