Apple 9 Eylül'de yeni iPhone'u tanıtacak: Herkesin beklediği tarih belli oldu

Apple, bir sonraki büyük tanıtım etkinliğinin tarihini resmen duyurdu. Şirketin açıklamasına göre, özel Apple Event 9 Eylül günü gerçekleşecek. Tanıtım Taşkent saati ile 22:00'de başlayacak.

Apple etkinliği «Surprise and shine» sloganı altında gerçekleştirilecek. Şirket, tanıtımda hangi yeni cihazların gösterileceğini henüz tam olarak açıklamadı.

Bu nedenle teknoloji hayranları arasında ana ilgi yeni iPhone nesline odaklanmış durumda. Ancak Apple'ın resmi duyurusunda iPhone 18 ismi henüz geçmiyor. Dolayısıyla yeni akıllı telefon hakkındaki bazı bilgiler henüz resmi bir doğrulama değil.

Apple genellikle Eylül ayında yeni nesil iPhone'u tanıtır. Örneğin, 9 Eylül 2025'te şirket iPhone 17, iPhone 17 Pro ve iPhone 17 Pro Max'in yanı sıra yeni iPhone Air modelini tanıtmıştı.

Şimdi ise 9 Eylül'deki etkinlikte Apple'ın nasıl bir sürpriz hazırladığı belli olacak. Şirketin etkinliği «Surprise and shine» olarak adlandırması, hayranların ilgisini daha da artırıyor.

Apple Event'i 9 Eylül günü Taşkent saati ile 22:00'den itibaren izleyebilirsiniz.