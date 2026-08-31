Çin'de binilebilir robot at geliştirildi

·5·Teknoloji
Çin'de binilebilir robot at geliştirildi

Çinli startap DaxAI, insanların üzerine binip hareket edebileceği Qiji X1 adlı dört ayaklı bir robot tanıttı. Cihaz, 2026 yılında Pekin'de düzenlenen Dünya Robot Konferansı'nda görücüye çıktı.

Qiji X1, görünüşü itibarıyla dev bir robot köpek, motosiklet ve atın kendine has bir karışımını andırıyor. Robot üzerinde bir koltuk ve kontrol kolları bulunuyor; böylece bir insan üzerine binerek tıpkı bir at gibi hareket edebiliyor.

Üretici verilerine göre robot, 300 kilograma kadar yükü taşıyabiliyor. Tek bir tam şarjla 40 kilometreye kadar mesafe katedebiliyor. Maksimum hızı ise çeşitli kaynaklarda 7–10 km/sa civarında, bazı haberlerde ise 9,6 km/sa olarak belirtiliyor.

Qiji X1, düz yolların yanı sıra dik yamaçlarda, çakıllı ve çamurlu arazilerde de hareket edebilecek şekilde tasarlandı. Üretici, gelecekte robotu yük taşıma, zorlu arazilerde ulaşım ve kurtarma operasyonlarında kullanmayı planlıyor.

Robotun bir insanı taşıdığı videolar sosyal medyada büyük ilgi gördü.

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Charos
«ZAMIN.UZ» editör

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