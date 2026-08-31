Hindistan'da baraj doldu, olağanüstü hal ilan edildi

Hindistan'ın Maharashtra eyaletinde durum ciddileşti. Bhatghar barajındaki su seviyesinin yüzde 99'a ulaşması nedeniyle bölgede güvenlik önlemleri artırıldı.

Edinilen bilgilere göre, Nepal bölgesinde görülen şiddetli sel felaketleri ve devam eden yoğun muson yağışları, barajdaki su seviyesinin hızla yükselmesine neden oldu.

Su seviyesinin en yüksek seviyelerden birine ulaşması üzerine, olası bir tehlikeyi önlemek amacıyla barajdan su tahliyesine başlandı. Su, Nira Nehri yönüne aktarılıyor.

Yerel yetkililer, halkın güvenliğini sağlamak için gerekli önlemleri alıyor. Bölgede şu an itibarıyla olağanüstü hal ilan edilmiş durumda.

Uzmanlar, muson yağışlarının devam etmesi halinde su seviyesiyle ilgili durumun daha da karmaşıklaşabileceği konusunda endişelerini dile getiriyor.

Bölgedeki durum şimdilik kontrol altında olsa da halka tedbirli olmaları tavsiye ediliyor.