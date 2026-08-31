Xiaomi yüksek verimli yeni gazlı su ısıtıcısını piyasaya sürdü

·1·Teknoloji
Xiaomi yüksek verimli yeni gazlı su ısıtıcısını piyasaya sürdü

Xiaomi, Çin pazarında Mijia Smart Gas Water Heater Pro adlı yeni akıllı gazlı su ısıtıcısının satışına başladı. 16 litre kapasiteye sahip bu cihaz, yoğuşmalı ısıtma sistemi, çift su sirkülasyonu ve Xiaomi akıllı ev ekosistemi ile tam entegrasyon özellikleriyle donatılmıştır. IXBT.com'a göre, yeni ürünün tavsiye edilen perakende satış fiyatı 3999 yuan (yaklaşık 595 ABD doları) olarak belirlenmiş olsa da, devlet desteğiyle 2975 yuana (445 dolar) satın alınabiliyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Cihazın temel teknik özelliği, yüzde 107'ye varan ilan edilmiş ısıl verimliliğidir. Bu yüksek değer, baca gazlarının atık ısısından yararlanan yoğuşma teknolojisi sayesinde sağlanmaktadır. Xiaomi'nin hesaplamalarına göre, ikinci sınıf enerji verimliliğine sahip geleneksel su ısıtıcılarıyla karşılaştırıldığında, sekiz yıl boyunca gaz tasarrufu 6220 yuanı (925 dolar) bulabilmektedir.

Yoğuşma yönetimi ve su sirkülasyonu

Cihazda oluşan yoğuşma suyunu tahliye etmek için şirket, yüksek hızlı bir santrifüj püskürtme sistemi geliştirdi. Nötralizasyondan sonra yoğuşma suyu ince dispersiyonlu bir karışıma dönüşür ve baca gazlarıyla birlikte yok edilir; bu nedenle ayrı bir drenaj borusuna ihtiyaç duyulmaz. Bu süreçte atık devresi, duş için kullanılan sudan tamamen izole edilmiştir.

Sabit sıcaklığı koruma görevi, iç ve dış su devreleri ile ısı toplama haznesine sahip çift sirkülasyon sistemi tarafından yerine getirilir. Elektronik sistem, suyun sıcaklığını ve akışını sürekli analiz ederek brülör çalışmasını ve su debisini otomatik olarak ayarlar. Xiaomi tarafından sağlanan bilgilere göre cihaz, 2000'den fazla ayar seçeneğini destekler; bu da birden fazla musluk aynı anda kullanıldığında bile sıcaklık değişimlerini minimuma indirir.

Akıllı fonksiyonlar ve güvenlik

Isıtıcı; zamanlama, su tüketimi, komut veya akıllı ev senaryoları dahilinde ön ısıtma modlarını destekler. Üreticinin planına göre bu, musluk açıldığı anda neredeyse anında sıcak su alınmasını sağlar. Ayrıca cihaz, kireçlenme ve tortulara karşı korunmuş olup, içinde kireç kalıntılarını baskılayan bileşenleri salgılayan değiştirilebilir bir modül bulunmaktadır.

Sistemin bu verimliliğinin yüzde 98,3'e ulaştığı belirtilmektedir. Çalışma sırasındaki gürültü seviyesi 32 dBA'dan başlamaktadır. Su ısıtıcısı, Xiaomi Surge Smart Connectivity teknolojisini destekler, Mi Home uygulaması ve uyumlu hoparlörlerin sesli komutları aracılığıyla kontrol edilebilir; ayrıca akıllı kilitler, varlık sensörleri ve iklimlendirme cihazlarıyla etkileşime girebilir. Xiaomi, ısı eşanjörü ve brülör için sekiz yıllık garanti sunmaktadır.

XiaomiSu IsıtıcıAkıllı EvTeknolojiHaberler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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