Huawei yeni akıllı kapı zilini tanıttı

·3·Teknoloji
Huawei yeni akıllı kapı zilini tanıttı

Çinli teknoloji devi Huawei, resmi JD.com mağazasında yeni HarmonyOS Smart Selection Haique Smart Doorbell 5 akıllı kapı zilinin satışına başladı. Ixbt.com'un haberine göre, bu cihaz çift kamera sistemi, gelişmiş güvenlik özellikleri ve altı aya kadar dayanabilen yüksek kapasiteli bataryası ile tüketicilerin dikkatini çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Şu anda Çin pazarında bu cihaz yaklaşık 700 yuan fiyatla satılıyor. Ev güvenliğini sağlamak için tasarlanan yeni nesil zil, geleneksel kapı zili kavramını genişleterek tam teşekküllü bir gözetim sistemi görevi görüyor.

Çift kamera sistemi ve kapsamlı gözetim

Cihazın en önemli özelliği, iki kameraya sahip olmasıdır. Ana kamera, 4 megapiksellik geniş açılı bir lens ile donatılmış olup, 140 derecelik görüş açısı sayesinde ziyaretçiyi tamamen takip eder. Ayrıca alt kısımda bulunan ek kamera, doğrudan kapının önündeki zemin alanına odaklanmıştır; bu da ev sahibinin bırakılan paketleri ve eşyaları kontrol etmesini sağlar.

Gece saatlerinde görüntünün net çıkmasını sağlamak için sekiz adet kızılötesi ışık yayan diyot yerleştirilmiştir. Bu sistem, ışığın yetersiz olduğu koşullarda bile belirgin kırmızı ışıklar olmadan kaliteli renkli görüntü sunar.

Yapay zeka ve güvenlik özellikleri

Akıllı kapı zili, 5 metreye kadar mesafedeki insanları algılayabilen gelişmiş özelliklere sahiptir. Ayrıca cihaz, yüzleri ve paketleri tanıma, kişinin kapı önünde uzun süre kalması durumunda uyarı verme yeteneğine sahiptir.

Kullanıcılar, ihtiyaçlarına göre özel gözetim bölgeleri belirleyebilir veya komşu kapısı gibi gereksiz alanları hariç tutabilirler. Bu durum, yanlış bildirimleri önler ve kişisel gizliliği garanti altına alır.

Özerklik ve veri depolama

Cihazın bir diğer avantajı ise özerkliğidir. Üretici, kapı ziline yerleştirilen 10 000 mAh kapasiteli bataryanın kesintisiz olarak tam altı ay boyunca şarjını koruyabildiğini belirtiyor. Bu, kullanıcıları sık sık şarj etme derdinden kurtarıyor.

İnternet bağlantısının kesildiği acil durumlarda bile cihaz görevini yerine getirmeye devam eder. Video kayıtlarını yerel bellekte saklar ve ağ bağlantısı geri geldiğinde kayıtları otomatik olarak bulut depolama sistemine yükler.

HuaweiSmart DoorbellHarmonyOSTeknolojiGüvenlik
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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