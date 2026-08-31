Huawei Watch D3 akıllı saati resmi tanıtım öncesinde sergilendi

Çinli teknoloji devi Huawei, Avrupa Kardiyoloji Derneği kongresinde (ESC 2026) yeni nesil akıllı saati Huawei Watch D3'ü ilk kez kamuoyuna gösterdi. Resmi küresel tanıtım öncesinde gerçekleştirilen bu gösterim, cihazın temel tıbbi yeteneklerini ortaya koydu ve kardiyologların dikkatini çekti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Ixbt.com'un haberine göre, yeni cihazın ana inovasyonu olarak geliştirilmiş arteriyel kan basıncı ölçüm sistemi seçildi. Huawei uzmanları, bu modelde kalp atış hızının yüksek olduğu anlarda bile ölçüm doğruluğunu önemli ölçüde artırmayı başardılar.

Sağlık takibinde yeni bir aşama

Sunulan bilgilere göre Watch D3, kullanıcılara fiziksel egzersiz öncesinde ve sonrasında kan basıncını kontrol etme imkanı tanıyor. Akıllı saat, kardiyovasküler sistemin fiziksel aktiviteye verdiği tepkiyi derinlemesine analiz ederek, elde edilen veriler ışığında en uygun egzersiz yoğunluğunu önerebiliyor.

Ayrıca cihaz, çevresel koşullardaki ani değişimlere karşı hassas bir şekilde uyum sağlıyor. Örneğin, yüksek rakımlı bölgelere çıkıldığında veya sıcaklık aniden düştüğünde sistem, kullanıcıya kan basıncını kontrol etmesi için otomatik bir hatırlatma gönderiyor.

Avrupa standartları ve tıbbi sertifikasyon

Cihaz, üçüncü nesil ambulatuvar kan basıncı izleme sistemi ile donatıldı. Huawei Watch D3, Avrupa'nın katı tıbbi yönetmeliği olan MDR (CE MDR) gerekliliklerine uygun olarak resmi sertifika aldı. Bu durum, saatin sadece tek seferlik ölçümler için değil, aynı zamanda sürekli ambulatuvar izleme ve fiziksel yüklemeler öncesi/sonrası kontroller için de kullanılabilmesini sağlıyor.

Cihazın yetenekleri sadece kan basıncı ile sınırlı değil. Yeni nesil cihazlarda Health Glance modu da önemli ölçüde iyileştirildi. Bu fonksiyon, vücudun genel göstergelerini kapsamlı bir şekilde analiz ederek gece uyku kalitesini ve kullanıcının duygusal durumunu izleme kapsamını genişletiyor.

Şirket henüz Huawei Watch D3 saatinin tüm teknik özelliklerini kamuoyuna tam olarak açıklamadı. Cihazın tam kapsamlı küresel tanıtımı 2 Eylül tarihine planlanmış olup, o gün yeni cihazın fiyatı ve satışa çıkış tarihinin duyurulması bekleniyor.