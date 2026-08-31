Elon Musk, Dünya'daki yaşamı bir milyar yıl boyunca koruma planını açıkladı

Girişimci ve mühendis Elon Musk, insanlığı ve Dünya'daki yaşamı önümüzdeki bir milyar yıl boyunca korumayı amaçlayan devasa projesini duyurdu. ixbt.com'un haberine göre, bu girişim gezegenimizi gelecekteki küresel iklimsel ve kozmik tehlikelerden korumak için büyük teknolojik çözümler içeriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Belirtildiğine göre, geleneksel fosil yakıtlardan güneş ve rüzgar enerjisine geçiş tek başına yeterli değil. Elon Musk'a göre gezegenimiz, her 100 milyon yılda bir meydana gelen ve kitlesel yok oluşa yol açabilecek ekstrem kozmik ve doğal olayların tehdidi altındadır.

Uzay kalkanları ve yapay zeka

İnsanlığın bu risklere karşı koyabilmesi için, Dünya ile Güneş arasındaki uzay boşluğuna yapay zeka ile yönetilen ve güneş enerjisiyle çalışan özel uydular yerleştirmesi gerekecek. Bu cihazlar, uzaydan Dünya'ya gelen güneş radyasyonu akışını düzenleme görevini üstlenecek.

Bu devasa uyduların Dünya yörüngesinden değil, Ay'dan fırlatılması öneriliyor. Ay'ın düşük yerçekimi ve atmosferinin olmaması, bu tür karmaşık süreçleri önemli ölçüde kolaylaştıracak ve roket yakıtı ihtiyacını azaltacaktır.

Ay'da mancınık inşası

Projenin hayata geçirilmesi için Ay'dan uzaya yük göndermeye yarayan özel bir elektromanyetik mancınık yani hızlandırıcı inşa edilmesi planlanıyor. Bu cihaz, roket teknolojileri olmadan da gerekli ekipmanların uzaya ulaştırılmasını sağlayacak.

Ayrıca, yapay zeka tabanlı Grok hizmetinin tahminlerine dayanarak gelecekteki iklim değişikliği risklerine de değinildi. Özellikle olumsuz senaryoya göre, okyanus seviyelerindeki yükselme devam ederse, 2070 yılına kadar düzenli su baskınları Florida eyaletinin yaklaşık yüzde 5'ini sular altında bırakabilir.