Elon Musk, Dünya'daki yaşamı bir milyar yıl boyunca koruma planını açıkladı

·5·Teknoloji
Elon Musk, Dünya'daki yaşamı bir milyar yıl boyunca koruma planını açıkladı

Girişimci ve mühendis Elon Musk, insanlığı ve Dünya'daki yaşamı önümüzdeki bir milyar yıl boyunca korumayı amaçlayan devasa projesini duyurdu. ixbt.com'un haberine göre, bu girişim gezegenimizi gelecekteki küresel iklimsel ve kozmik tehlikelerden korumak için büyük teknolojik çözümler içeriyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Belirtildiğine göre, geleneksel fosil yakıtlardan güneş ve rüzgar enerjisine geçiş tek başına yeterli değil. Elon Musk'a göre gezegenimiz, her 100 milyon yılda bir meydana gelen ve kitlesel yok oluşa yol açabilecek ekstrem kozmik ve doğal olayların tehdidi altındadır.

Uzay kalkanları ve yapay zeka

İnsanlığın bu risklere karşı koyabilmesi için, Dünya ile Güneş arasındaki uzay boşluğuna yapay zeka ile yönetilen ve güneş enerjisiyle çalışan özel uydular yerleştirmesi gerekecek. Bu cihazlar, uzaydan Dünya'ya gelen güneş radyasyonu akışını düzenleme görevini üstlenecek.

Bu devasa uyduların Dünya yörüngesinden değil, Ay'dan fırlatılması öneriliyor. Ay'ın düşük yerçekimi ve atmosferinin olmaması, bu tür karmaşık süreçleri önemli ölçüde kolaylaştıracak ve roket yakıtı ihtiyacını azaltacaktır.

Ay'da mancınık inşası

Projenin hayata geçirilmesi için Ay'dan uzaya yük göndermeye yarayan özel bir elektromanyetik mancınık yani hızlandırıcı inşa edilmesi planlanıyor. Bu cihaz, roket teknolojileri olmadan da gerekli ekipmanların uzaya ulaştırılmasını sağlayacak.

Ayrıca, yapay zeka tabanlı Grok hizmetinin tahminlerine dayanarak gelecekteki iklim değişikliği risklerine de değinildi. Özellikle olumsuz senaryoya göre, okyanus seviyelerindeki yükselme devam ederse, 2070 yılına kadar düzenli su baskınları Florida eyaletinin yaklaşık yüzde 5'ini sular altında bırakabilir.

Elon MuskUzayGüneş EnerjisiYapay ZekaTeknoloji
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

OnePlus 16 amiral gemisi gelişmiş Oriental Screen 4.0 ekranı ile donatılacakOnePlus 16 amiral gemisi gelişmiş Oriental Screen 4.0 ekranı ile donatılacakBugün, 12:29Nepal'deki heyelan sırasında Huawei uydu bağlantısı bir hayat kurtardıNepal'deki heyelan sırasında Huawei uydu bağlantısı bir hayat kurtardıBugün, 11:59Huawei Mate XT 2 akıllı telefonu Çin'de ön siparişe açıldıHuawei Mate XT 2 akıllı telefonu Çin'de ön siparişe açıldıBugün, 11:21Kameralar artık tanıyamıyor: Yapay zekayı yanıltan «akıllı» tişört geliştirildiKameralar artık tanıyamıyor: Yapay zekayı yanıltan «akıllı» tişört geliştirildiBugün, 11:05Galaxy S26 Ultra ekranındaki kırmızı leke sorunu devam ediyorGalaxy S26 Ultra ekranındaki kırmızı leke sorunu devam ediyorBugün, 09:52Specialized, yeni Turbo Vado elektrikli bisikletini tanıttıSpecialized, yeni Turbo Vado elektrikli bisikletini tanıttıBugün, 09:24
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
iPhone 17 Pro Max Akıllı Telefonunda GTA 5 Oyunu Çalıştırıldı
iPhone 17 Pro Max Akıllı Telefonunda GTA 5 Oyunu Çalıştırıldı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Samsung, Eski Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 İçin Güncelleme Yayınladı
Samsung, Eski Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 İçin Güncelleme Yayınladı