Xiaomi yeni hızlı buz yapıcı Mijia cihazını tanıttı

Xiaomi, ev aletleri ürün yelpazesini bir başka ilginç yeni ürünle zenginleştirdi. ixbt.com'un haberine göre, tüketiciler arasında büyük ilgi gören yeni kompakt Mijia buz makinesi, 31 Ağustos'ta Çin pazarında resmen satışa sunuldu. İlk aşamada cihaz, müşterilere 399 yuan başlangıç fiyatıyla sunuluyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu kompakt ve modern cihazın temel özelliği, birkaç dakika içinde buz yapma imkanı sunan iki farklı modudur. İlk modda küçük boyutlu hızlı buzlar üretilir. Buna göre, sekiz adet buz küpünden oluşan ilk porsiyon sadece 6–8 dakika içinde tamamen hazır hale gelir.

İki farklı mod ve yüksek kaliteli buz

Cihazın ikinci modu ise daha büyük ve daha berrak buz küpleri elde etmek için tasarlanmıştır. Bu süreçte özel bir homojen dondurma teknolojisi kullanılır. Bu da buzun içindeki hava kabarcıklarını ve çeşitli safsızlıkları önemli ölçüde azaltarak berrak çıkmasını sağlar.

Uzmanlar, büyük küplerin daha yavaş eridiğini ve tam döngünün yaklaşık yedi dakika sürdüğünü belirtiyor. Xiaomi, bu tür buzları özellikle soğuk içecekler için tavsiye ediyor; çünkü kahve, viski, bira ve gazlı içecekleri aşırı sulandırmadan tatlarını korumaya yardımcı oluyor.

Kolaylıklar ve teknik göstergeler

Buz makinesi, kompakt gövdesiyle dikkat çekiyor. Yaklaşık 6,1 kilogram ağırlığında olup mutfakta, küçük bir barda veya ofis ortamında herhangi bir zorluk yaşamadan kolayca konumlandırılabilir.

Cihazın gövdesindeki özel şeffaf pencere, kullanıcının hazır buz miktarını sürekli kontrol etmesini sağlar. Ayrıca modern LED göstergeler; seçilen çalışma modu, zamanlayıcı ayarları, su seviyesi ve cihazın diğer durumları hakkında detaylı bilgi verir.

İç hazne yaklaşık 64 ila 80 adet buz küpü alabilir. Cihazın genel verimliliği ise 24 saatlik bir sürede 13 kilograma kadar buz üretme kapasitesine sahiptir. Ayrıca 3, 5 ve 8 saatlik zamanlayıcılar sayesinde kullanıcılar, ihtiyaç duydukları miktarda buzu önceden belirlenen zamanda otomatik olarak hazırlama imkanına sahiptir.