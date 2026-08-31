Telefon kapalıyken kimin aradığını nasıl öğrenebilirsiniz? Önemli USSD kodları
Günlük hayatta telefonumuzun şarjının bitmesi veya şebeke kapsamı dışındaki bölgelerde (metro, bodrum, dağlık alanlar) bağlantısız kalma durumlarıyla sıkça karşılaşırız. Bu gibi durumlarda önemli aramaları ve ihtiyaç duyulan kişilerle iletişimi kaçırmamak için Özbekistan mobil operatörleri özel bilgilendirme hizmetleri sunmaktadır.
Şebeke geri geldiğinde, sizi kimin aradığına dair SMS bildirimi almak için aşağıdaki özel USSD kodlarını tuşlayarak gerekli hizmeti etkinleştirebilirsiniz.
Özbekistan mobil operatörleri için özel USSD kodları listesi
Her mobil iletişim şirketinin kendine özgü etkinleştirme komutları bulunmaktadır:
Uztelecom (Uzmobile): Şebeke dışındayken gelen aramalar hakkında bilgi almak için telefon klavyesinde
*111*1*4*1#kodunu tuşlayın;
Mobiuz: Arama geçmişi ve cevapsız çağrıları SMS yoluyla almak için
*111*0131#komutunu kullanın;
Ucell: Numara şebekede değilken gelen tüm aramaların bildirimini almak için
*321#kodunu tuşlamanız yeterlidir;
Beeline: Telefon kapalıyken kimin aradığını belirlemek ve hizmeti yapılandırmak için
*110*061#USSD komutunu gönderin.
Hizmetin avantajları ve çalışma prensibi
Bu ayarları telefonda önceden etkinleştirmek şu imkanları sağlar:
Otomatik SMS raporu: Telefonunuz açıldığında veya şebeke tekrar geldiğinde, hangi numaradan kaç kez ve tam olarak ne zaman arama yapıldığı SMS şeklinde gelir;
Önemli durumları kaçırmamak: İş veya yakınlarınızdan gelen acil mesajlardan ve aramalardan her zaman haberdar olursunuz.
…