Basra Körfezi alevler içinde: İran ordusu BAE topraklarına drone saldırısı düzenledi

·12·Dünya
Basra Körfezi alevler içinde: İran ordusu BAE topraklarına drone saldırısı düzenledi

Orta Doğu bölgesindeki askeri-siyasi gerilimler daha tehlikeli bir aşamaya ulaştı. İran İslam Cumhuriyeti ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri topraklarında bulunan stratejik öneme sahip El-Minhad hava üssüne onlarca saldırı dronu ile yoğun bir saldırı düzenlediğini resmen duyurdu.

Bu geniş çaplı saldırı, Basra Körfezi ve çevresindeki güvenlik dengesini ciddi şekilde sarsabilir.

Saldırının hedefi: ABD helikopterleri ve askeri birliği

İran askeri makamlarının basın servisi tarafından yapılan resmi açıklamada saldırının detayları şu şekilde açıklandı:

  • Ana hedefler: Saldırı dronları, doğrudan El-Minhad üssünde bulunan ABD Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopter filosu ve Amerikan askeri personelinin bulunduğu noktaları hedef aldı;

  • Onlarca saldırı dronu: Saldırıda aynı anda birçok kamikaze ve saldırı dronu kullanılarak üs altyapısına zarar verilmesi amaçlandı.

El-Minhad üssünün stratejik konumu ve uluslararası önemi

BAA topraklarındaki bu büyük askeri tesis, Batı koalisyonu için kritik bir lojistik merkezi olarak kabul ediliyor:

  • Uluslararası koalisyon düğümü: El-Minhad üssü sadece ABD tarafından değil, aynı zamanda Büyük Britanya ve Avustralya silahlı kuvvetleri tarafından da Orta Doğu genelindeki lojistik, tedarik ve nakliye operasyonlarını koordine eden ana merkez olarak yoğun bir şekilde kullanılmaktadır;

  • Bölgesel tehdidin artışı: İran'ın bu doğrudan saldırısı, BAE ve Basra Körfezi ülkelerinin hava güvenliğini yeni tehditlerle karşı karşıya bırakıyor.

Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Hindistan'da baraj doldu, olağanüstü hal ilan edildiHindistan'da baraj doldu, olağanüstü hal ilan edildiBugün, 16:10Viyana'da 673 pırlantalı kraliçe kolyesi gündüz vakti çalındıViyana'da 673 pırlantalı kraliçe kolyesi gündüz vakti çalındıBugün, 15:38360 tonnalık kale kulesini 1800 kişi elle itti360 tonnalık kale kulesini 1800 kişi elle ittiBugün, 15:24Kaliforniya'da üç ayı yavrusuyla birlikte su deposunda bulunduKaliforniya'da üç ayı yavrusuyla birlikte su deposunda bulunduBugün, 14:45Fransız çift evlenmeden önce kardeş olmadıklarını test ettirdiFransız çift evlenmeden önce kardeş olmadıklarını test ettirdiBugün, 14:21«Berlin'de panik»: Rusya yaptırımlarına karşı çıkan parti iktidara yaklaşıyor«Berlin'de panik»: Rusya yaptırımlarına karşı çıkan parti iktidara yaklaşıyorBugün, 14:12
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Dünya haberler

Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Kazakistanlı gelinin mehir için beklenmedik talebi herkesi şaşkına çevirdi
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Ronaldo ve Georgina’nın düğününe davet edilen konukların listesi gündemde
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Glasgow'da Gökyüzünde Beliren Dev Ejderha Herkesi Hayrete Düşürdü
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Drone Bir Balinanın Doğum Anını İlk Kez Tamamen Görüntüledi
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
Ronaldo'nun «düğünü» Madeira'yı salladı: hayranlar yanıldı
20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek
20 yıldır beklenen tam Güneş tutulması ağustosta izlenecek
Malezya’daki güzellik yarışmasında podyumda yürüyen tavuk izleyicilerin ilgisini çekti
Malezya’daki güzellik yarışmasında podyumda yürüyen tavuk izleyicilerin ilgisini çekti
Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylar
Ronaldo’nun yüzyılın düğünü: Törenin yapılacağı yer ve detaylar