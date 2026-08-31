Basra Körfezi alevler içinde: İran ordusu BAE topraklarına drone saldırısı düzenledi
Orta Doğu bölgesindeki askeri-siyasi gerilimler daha tehlikeli bir aşamaya ulaştı. İran İslam Cumhuriyeti ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri topraklarında bulunan stratejik öneme sahip El-Minhad hava üssüne onlarca saldırı dronu ile yoğun bir saldırı düzenlediğini resmen duyurdu.
Bu geniş çaplı saldırı, Basra Körfezi ve çevresindeki güvenlik dengesini ciddi şekilde sarsabilir.
Saldırının hedefi: ABD helikopterleri ve askeri birliği
İran askeri makamlarının basın servisi tarafından yapılan resmi açıklamada saldırının detayları şu şekilde açıklandı:
Ana hedefler: Saldırı dronları, doğrudan El-Minhad üssünde bulunan ABD Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopter filosu ve Amerikan askeri personelinin bulunduğu noktaları hedef aldı;
Onlarca saldırı dronu: Saldırıda aynı anda birçok kamikaze ve saldırı dronu kullanılarak üs altyapısına zarar verilmesi amaçlandı.
El-Minhad üssünün stratejik konumu ve uluslararası önemi
BAA topraklarındaki bu büyük askeri tesis, Batı koalisyonu için kritik bir lojistik merkezi olarak kabul ediliyor:
Uluslararası koalisyon düğümü: El-Minhad üssü sadece ABD tarafından değil, aynı zamanda Büyük Britanya ve Avustralya silahlı kuvvetleri tarafından da Orta Doğu genelindeki lojistik, tedarik ve nakliye operasyonlarını koordine eden ana merkez olarak yoğun bir şekilde kullanılmaktadır;
Bölgesel tehdidin artışı: İran'ın bu doğrudan saldırısı, BAE ve Basra Körfezi ülkelerinin hava güvenliğini yeni tehditlerle karşı karşıya bırakıyor.
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