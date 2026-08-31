Basra Körfezi alevler içinde: İran ordusu BAE topraklarına drone saldırısı düzenledi

Orta Doğu bölgesindeki askeri-siyasi gerilimler daha tehlikeli bir aşamaya ulaştı. İran İslam Cumhuriyeti ordusu, Birleşik Arap Emirlikleri topraklarında bulunan stratejik öneme sahip El-Minhad hava üssüne onlarca saldırı dronu ile yoğun bir saldırı düzenlediğini resmen duyurdu.

Bu geniş çaplı saldırı, Basra Körfezi ve çevresindeki güvenlik dengesini ciddi şekilde sarsabilir.

Saldırının hedefi: ABD helikopterleri ve askeri birliği

İran askeri makamlarının basın servisi tarafından yapılan resmi açıklamada saldırının detayları şu şekilde açıklandı:

Ana hedefler: Saldırı dronları, doğrudan El-Minhad üssünde bulunan ABD Silahlı Kuvvetleri'ne ait helikopter filosu ve Amerikan askeri personelinin bulunduğu noktaları hedef aldı;

Onlarca saldırı dronu: Saldırıda aynı anda birçok kamikaze ve saldırı dronu kullanılarak üs altyapısına zarar verilmesi amaçlandı.

El-Minhad üssünün stratejik konumu ve uluslararası önemi

BAA topraklarındaki bu büyük askeri tesis, Batı koalisyonu için kritik bir lojistik merkezi olarak kabul ediliyor: