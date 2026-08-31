Xiaomi 600 litre hacimli ve buz yapma sistemli yeni buzdolabını piyasaya sürdü

·2·Teknoloji
Xiaomi 600 litre hacimli ve buz yapma sistemli yeni buzdolabını piyasaya sürdü

Ixbt.com'a göre, teknoloji dünyasının önde gelen markalarından biri olan Xiaomi, büyük ev aletleri yelpazesini bir başka gelişmiş ürünle zenginleştirdi. Çin pazarında satışa sunulan Mijia Refrigerator Pro 600L Cross-Shaped Automatic Ice Maker adlı yeni buzdolabı, devasa hacmi ve otomatik buz yapma sistemiyle tüketicilerin dikkatini çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni cihazın toplam kapasitesi 600 litre olup, kalabalık aileler için oldukça kullanışlı bir çözüm olarak sunuluyor. Koyu mavi renkte modern bir tasarıma sahip olan bu ev aleti, 852 × 675 × 1912 milimetre boyutlarına ve 93 kilogram ağırlığa sahip. Çin pazarındaki başlangıç fiyatı 4469 yuan olarak belirlendi.

İç bölmeler ve hava sirkülasyon sistemi

Bu buzdolabının toplam hacmi iki ana bölüme ayrılmış olup, bunun 375 litresi ana soğutucu bölmeye, geri kalan 225 litresi ise dondurucu bölmeye ayrılmıştır. Ayrıca ana bölmede sıcaklığı ayrı ayrı ayarlanabilen 36 litrelik özel bir kısım da bulunmaktadır. Burada bebek mamaları, kuru gıdalar veya 0 derece civarında sıcaklık gerektiren hassas gıdaları saklama imkanı sağlanmıştır.

Mühendisler, cihazın hava sirkülasyon sistemine özel bir önem vermişlerdir. Dondurucu bölme ve ana bölme, bağımsız buharlaştırıcılar ve fanlarla donatılmıştır. Sonuç olarak, iki bölge arasındaki hava akışları birbirine karışmaz ve gıdaların kokularının birbirine geçmesi önlenir.

Modern buz makinesi ve hava temizleme teknolojileri

Modelin en önemli özelliklerinden biri, entegre otomatik buz makinesidir. Bu sistem, aynı anda 130 adede kadar buz küpünü saklama kapasitesine sahiptir. Cihaz, su seviyesini ve haznenin doluluğunu bağımsız olarak kontrol ederek, su ekleme veya buzu boşaltma gerekliliği konusunda kullanıcıyı zamanında uyarır.

Buz yapma süreci, doğrudan buzdolabının üzerinden veya akıllı telefon aracılığıyla Mi Home uygulaması kullanılarak yönetilebilir. Ayrıca uygulama üzerinden, buz üretim sisteminin iç kanallarını yıkamak için tasarlanmış üç dakikalık otomatik temizleme modunu etkinleştirme imkanı da mevcuttur.

Cihazın hijyen standartları da oldukça yüksektir. Ana bölmeye yerleştirilen iyonik hava temizleme sistemi, E. coli ve Staphylococcus aureus bakterilerini %99,9999'a kadar yok etme kapasitesine sahiptir. Aynı zamanda, kötü kokulara neden olan trimetilamin maddesinin %99,9'una kadar temizlenirken, dondurucu bölme −30 dereceye kadar sıcaklıkta çalışarak ürünlerin hızlı ve derin dondurulmasını sağlar.

XiaomiBuzdolabıAkıllıEvMijiaÇin
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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