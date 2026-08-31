Warp motoru atmosfere girerken gökyüzünde parlak bir flaş oluşturur

·4·Teknoloji
Warp motoru atmosfere girerken gökyüzünde parlak bir flaş oluşturur

Applied Physics uluslararası araştırma kuruluşundan fizikçi Sean Fell ve Harvard Üniversitesi astrofizikçisi Avi Loeb, varsayımsal bir warp motorunun Dünya atmosferiyle nasıl etkileşime gireceğini hesapladılar. Ixbt.com'a göre, bir uçak boyutundaki uzay-zaman balonunun ışık hızının önemli bir kısmına denk gelen bir hızla hareket ederken, önünde toplam parlaklığı 1 terawattı aşan bir şok bölgesi oluşturduğu belirlendi. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Araştırmada, uzay-zaman balonunun matematiksel tanımını sağlayan Alcubierre metriği kullanıldı. Buna göre, cihazın önündeki uzay sıkışırken, arkasındaki kısım genişler; bu da gemideki yolcunun durgun bir bölgede kalmasını sağlar. Yazarlar, böyle bir balonun atmosferdeki gazla etkileşimini ışık hızının 0,1c, 0,25c, 0,5c ve 0,75c hızlarında matematiksel olarak analiz ettiler.

Yüksek enerjili süreçler ve radyasyon

Balonun önünde bir şok bölgesi oluşur, gaz aniden sıkışır ve kinetik enerjisi ısıya dönüşür. Hesaplamalara göre, 0,5c hızında ısınma enerjisi nükleon başına yaklaşık 144 MeV'ye ulaşmıştır. Bu seviyede elektron-pozitron çiftlerinin oluşumu ve diğer yüksek enerjili süreçler meydana gelebilir.

Ana radyasyon, gama ve sert gama ışını aralığına denk gelmiştir. Toplam parlaklığın 10¹³ ile 10¹⁹ Watt arasında olduğu gösterilmiştir. Yüksek enerjili fotonlar atmosferden doğrudan geçemez; üst katmanlarda emilir ve Dünya yüzeyinden görülebilir aralıkta yeniden yayılırlar.

Atmosferdeki parlaklık ve önemli kısıtlamalar

Balonun boyutuna ve hızına bağlı olarak, bu radyasyon akısı metrekare başına 0,007 ile 7460 Watt arasında değişebilir. En parlak senaryoda, atmosferdeki parlamanın Güneş'in yüzeydeki normal akısından birkaç kat daha yüksek olacağı hesaplanmıştır.

Buna rağmen bilim insanları, bu çalışmanın warp motorlarının, uzaylı araçlarının veya UAP'lerin (tanımlanamayan anormal olaylar) varlığını kanıtlamadığını özellikle vurguladılar. Araştırma sadece sıfır ADM kütlesine sahip özel warp metriği sınıfını incelemiştir; daha küçük veya farklı yapıdaki balonlarda böyle bir etki hiç gözlemlenmeyebilir.

Warp MotoruFizikUzayAstronomiTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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