22 yaşındaki kulak tıkanıklığı şikayeti olan kadında beklenmedik kanser teşhisi

Kaliforniyalı 22 yaşındaki Aida Byorkins, Chicago'ya uçtuktan sonra kulaklarının açılmadığını fark etti. Basit gibi görünen bu sorunun ardından aylar süren çeşitli tetkikler sonucunda nadir görülen bir kanser türü teşhis edildi.

Eve döndükten sonra durumu hızla kötüleşti: boğazından kan gelmesi, işitme kaybı, kulak çınlaması, yorgunluk ve kilo kaybı gözlemlendi.

1 ve 3 yaşlarında iki çocuk annesi olan Aida, birkaç doktora başvurdu ancak kendisine bu durumun irtifa değişikliğinden kaynaklanabileceği söylendi.

Sonunda doktorlar, kanamaya neden olan ve östaki borusunu tıkayan bir kitle tespit ederek Aida'yı KBB uzmanına sevk etti. Aida, tüm seslerin boğuk geldiğini ve kulak çınlamasının hiç durmadığını belirtti.

KBB uzmanı kitleyi incelediğinde bunun kanser olabileceğinden şüphelendi. Yapılan tetkikler, Aida'nın geniz etlerinin de ciddi şekilde iltihaplandığını ve alınması gerektiğini gösterdi.

Biyopsi sonuçlarını beklerken boğazının sol tarafı şişmeye başladı ve ikinci bir biyopsi yapıldı. Doktor kanser olduğunu kesin olarak söyleyemese de sonuçların oldukça şüpheli olduğunu ifade etti.

Bilgisayarlı tomografi, tümörün kafatası tabanına yakın boyun lenf düğümleri de dahil olmak üzere birkaç bölgeye yayıldığını gösterdi.

Şubat ayında Aida'ya, burun arkasındaki nazofarenks bölgesinde başlayan nadir bir baş ve boyun kanseri türü olan nazofaringeal karsinom teşhisi konuldu.