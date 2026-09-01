Uzmanlar elektrik enerjisi gerektirmeyen yeni bir soğutma sistemi geliştirdi

·1·Teknoloji
Uzmanlar elektrik enerjisi gerektirmeyen yeni bir soğutma sistemi geliştirdi

Almanya ve Japonya'daki önde gelen bilim merkezlerinden uzmanlar, elektrik motoru veya geleneksel kompresörlere ihtiyaç duymayan tamamen yeni bir soğutma teknolojisi geliştirdi. Ixbt.com'un haberine göre, bu yenilikçi çözüm doğrudan ısı enerjisini kullanarak bunu soğuğa dönüştürüyor ve gelecekte çeşitli elektronik cihazlarda ve taşıtlarda kullanılabilecek. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu benzersiz projenin arkasında Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü (KIT) ve Tsukuba Üniversitesi'nden bilim insanlarının çalışmaları yer alıyor. Araştırmacılar, bunun dünyanın ilk katı hal elastokalorik soğutma sistemi olduğunu ve harici bir elektrik kaynağına ihtiyaç duymadan doğrudan ısı sayesinde çalıştığını belirtiyor.

Sistem nasıl çalışıyor

Devrim niteliğindeki cihazın temel yapısı, hafıza etkisine sahip nikel-titanyum alaşımından yapılmış iki ultra ince filmden oluşuyor. 22 mkm kalınlığındaki ilk film, bir ısı motoru görevi görüyor. Bu parça ısındığında büzülüyor ve mevcut ısı enerjisini mekanik kuvvete dönüştürüyor.

Ortaya çıkan mekanik kuvvet, 26,5 mkm kalınlığındaki ikinci filmi germek için kullanılıyor. Süper elastik alaşımdan yapılan bu ikinci eleman, doğrudan soğutma sürecinden sorumludur. Malzemenin yüklenmesi ve yapısının değişmesiyle sıcaklığında keskin bir düşüş gözlemleniyor.

Test sonuçları ve gelecekteki olanaklar

Deney sırasında oluşturulan test prototipinde, ana tahrik kısmının 86 dereceye kadar ısınması, soğutulan nesnenin sıcaklığını yaklaşık 4 derece düşürmeyi başardı. Elastokalorik filmin kendisinde ise sıcaklık farkı neredeyse 13 dereceye ulaştı. Bilim insanları, sistemin kaynak sıcaklığının 130 dereceye kadar çıktığı koşullarda bile çalışma kapasitesini tamamen koruduğunu belirtiyor.

Teorik olarak, elastokalorik soğutma teknolojisi, mümkün olan maksimum verimliliğin yüzde 84'üne ulaşma potansiyeline sahip. Ancak şu an için bu sadece teknolojinin yeteneklerini pratikte doğrulayan bir prototip olup, standart ev tipi buzdolaplarının veya klimaların yerini hemen alması beklenmiyor.

Gelecekte araştırmacılar, birkaç böyle filmi paralel olarak birleştirerek sistemin gücünü önemli ölçüde artırmayı planlıyor. Uzmanlara göre bu teknoloji, gelecekte işlemcilerin (CPU) yaydığı ısıyı kullanarak onları verimli bir şekilde soğutmada ve elektrikli araçların güç elektroniğini aşırı ısınmaya karşı korumada önemli bir rol oynayabilir.

TeknolojiSoğutma SistemiElektrikli AraçYenilikBilim
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Apple tarihinde dönüm noktası: Tim Cook istifa ediyor ve yeni lider belli olduApple tarihinde dönüm noktası: Tim Cook istifa ediyor ve yeni lider belli olduBugün, 01:57Apple'da yönetim değişikliği ve üst düzey yönetici ayrılıkları devam ediyorApple'da yönetim değişikliği ve üst düzey yönetici ayrılıkları devam ediyorBugün, 00:26Çinli CXMT şirketi kendi HBM3E belleğinin üretimine başladıÇinli CXMT şirketi kendi HBM3E belleğinin üretimine başladıDün, 23:28Tim Cook CEO görevinden ayrıldı ve John Ternus şirketin yeni lideri olduTim Cook CEO görevinden ayrıldı ve John Ternus şirketin yeni lideri olduDün, 22:23Samsung bellekleri piyasa fiyatının beş kat altına satıyorSamsung bellekleri piyasa fiyatının beş kat altına satıyorDün, 21:27Samsung Galaxy S27 Ultra kamerasında ne gibi değişiklikler olabilirSamsung Galaxy S27 Ultra kamerasında ne gibi değişiklikler olabilirDün, 20:54
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
iPhone 17 Pro Max Akıllı Telefonunda GTA 5 Oyunu Çalıştırıldı
iPhone 17 Pro Max Akıllı Telefonunda GTA 5 Oyunu Çalıştırıldı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Samsung, Eski Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 İçin Güncelleme Yayınladı
Samsung, Eski Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 İçin Güncelleme Yayınladı