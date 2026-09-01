Uzmanlar elektrik enerjisi gerektirmeyen yeni bir soğutma sistemi geliştirdi

Almanya ve Japonya'daki önde gelen bilim merkezlerinden uzmanlar, elektrik motoru veya geleneksel kompresörlere ihtiyaç duymayan tamamen yeni bir soğutma teknolojisi geliştirdi. Ixbt.com'un haberine göre, bu yenilikçi çözüm doğrudan ısı enerjisini kullanarak bunu soğuğa dönüştürüyor ve gelecekte çeşitli elektronik cihazlarda ve taşıtlarda kullanılabilecek. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Bu benzersiz projenin arkasında Karlsruhe Teknoloji Enstitüsü (KIT) ve Tsukuba Üniversitesi'nden bilim insanlarının çalışmaları yer alıyor. Araştırmacılar, bunun dünyanın ilk katı hal elastokalorik soğutma sistemi olduğunu ve harici bir elektrik kaynağına ihtiyaç duymadan doğrudan ısı sayesinde çalıştığını belirtiyor.

Sistem nasıl çalışıyor

Devrim niteliğindeki cihazın temel yapısı, hafıza etkisine sahip nikel-titanyum alaşımından yapılmış iki ultra ince filmden oluşuyor. 22 mkm kalınlığındaki ilk film, bir ısı motoru görevi görüyor. Bu parça ısındığında büzülüyor ve mevcut ısı enerjisini mekanik kuvvete dönüştürüyor.

Ortaya çıkan mekanik kuvvet, 26,5 mkm kalınlığındaki ikinci filmi germek için kullanılıyor. Süper elastik alaşımdan yapılan bu ikinci eleman, doğrudan soğutma sürecinden sorumludur. Malzemenin yüklenmesi ve yapısının değişmesiyle sıcaklığında keskin bir düşüş gözlemleniyor.

Test sonuçları ve gelecekteki olanaklar

Deney sırasında oluşturulan test prototipinde, ana tahrik kısmının 86 dereceye kadar ısınması, soğutulan nesnenin sıcaklığını yaklaşık 4 derece düşürmeyi başardı. Elastokalorik filmin kendisinde ise sıcaklık farkı neredeyse 13 dereceye ulaştı. Bilim insanları, sistemin kaynak sıcaklığının 130 dereceye kadar çıktığı koşullarda bile çalışma kapasitesini tamamen koruduğunu belirtiyor.

Teorik olarak, elastokalorik soğutma teknolojisi, mümkün olan maksimum verimliliğin yüzde 84'üne ulaşma potansiyeline sahip. Ancak şu an için bu sadece teknolojinin yeteneklerini pratikte doğrulayan bir prototip olup, standart ev tipi buzdolaplarının veya klimaların yerini hemen alması beklenmiyor.

Gelecekte araştırmacılar, birkaç böyle filmi paralel olarak birleştirerek sistemin gücünü önemli ölçüde artırmayı planlıyor. Uzmanlara göre bu teknoloji, gelecekte işlemcilerin (CPU) yaydığı ısıyı kullanarak onları verimli bir şekilde soğutmada ve elektrikli araçların güç elektroniğini aşırı ısınmaya karşı korumada önemli bir rol oynayabilir.