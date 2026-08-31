Bilim insanları narvalin 3 metrelik "boynuzunun" sırrını çözdü

·2·Dünya
Bilim insanları narvalin 3 metrelik "boynuzunun" sırrını çözdü

Arktika'da yaşayan narval, çoğu kişi tarafından "deniz tek boynuzlusu" olarak adlandırılır. Bunun nedeni, başından çıkan uzun bir dişidir. Bu diş bazen 3 metreye kadar uzar.

Bilim insanları yakın zamanda özel bir röntgen teknolojisi kullanarak onu inceledi ve ilginç bir keşif yaptı. Görünüşe göre dişin dış kısmı bir yöne, iç kısmı ise zıt yöne doğru spiral şeklinde kıvrılmaktadır.

Bir teknenin yanında su yüzeyine çıkan, uzun dişli narvalin üstten görünümü.

Bilim insanlarına göre, bu iki farklı yöndeki yapı, narvalin uzun dişinin düz ve sağlam bir şekilde büyümesine yardımcı olmaktadır.

İlginç olan şu ki, yüzyıllar önce insanlar bu dişi gerçek bir tek boynuzlunun sihirli boynuzu sanıyorlardı. Şimdi ise ardındaki doğal sırlar yavaş yavaş çözülüyor.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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