Samsung bellekleri piyasa fiyatının beş kat altına satıyor

·7·Teknoloji
Samsung bellekleri piyasa fiyatının beş kat altına satıyor

Güney Koreli teknoloji devi Samsung, bellek çipi üretim kapasitesinin önemli bir kısmını uzun vadeli sözleşmelerle rezerve etti. SeDaily'nin haberine göre şirket, fabrikalarının kapasitesinin yüzde 70'ini gelecek yıllar için önceden ayırdı ve bu anlaşmalar 2031 yılına kadar olan dönemi kapsıyor. Bu stratejik adım, Samsung'un gelecekteki tedariklerini net bir şekilde planlamasına olanak tanırken, büyük müşteriler için de ham maddeyi piyasa fiyatından önemli ölçüde daha ucuza satın almanın yolunu açıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Uzun vadeli sözleşmeler ve keskin fiyat farkları

Kaynaklara göre, bu uzun vadeli sözleşmeler kapsamında sunulan fiyatlar, mevcut piyasa değerinin şaşırtıcı derecede altında. Özellikle, anlaşma fiyatlarının spot piyasa fiyatlarından tam beş kat daha ucuz olduğu ortaya çıktı. Bu fiyatların muhtemelen mevcut küresel kriz öncesi dönemdeki göstergelerle uyumlu olması, uzmanlar arasında bir miktar şaşkınlık yaratıyor.

MegaGridSupplies analitik verilerine dayanan habere göre, açık piyasada 36 GB kapasiteli bir HBM3E bellek yığınının fiyatı yaklaşık 2100 ABD dolarıdır. Ancak Samsung ile yapılan uzun vadeli sözleşmeler kapsamında aynı ürünün fiyatı sadece 365–510 dolar civarında değerlendiriliyor. Bu denli büyük fiyat farkı, yüksek teknoloji pazarında yoğun tartışmalara neden oluyor.

Ana ortaklar ve beklentiler

Samsung tarafından sunulan bu imtiyazlı ve uzun vadeli sözleşmelerden dünyanın önde gelen BT şirketlerinin yararlandığı biliniyor. Özellikle, bu anlaşmaların ana müşterileri arasında şu büyük şirketler yer alıyor:

Uzmanlara göre, bu denli büyük ölçekli anlaşmalar Samsung için pazar istikrarı sağlarken; Microsoft, Google ve NVIDIA gibi şirketlerin yapay zeka ve yüksek performanslı bilgi işlem sistemlerini geliştirmeleri için gerekli bellek modellerini istikrarlı ve uygun fiyatlarla temin etmelerine olanak tanıyor. Bunun da küresel pazardaki teknolojik süreçlerin hızına olumlu etki etmesi bekleniyor.

SamsungBellekMicrosoftGoogleNVIDIA
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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