Tim Cook CEO görevinden ayrıldı ve John Ternus şirketin yeni lideri oldu

·1·Teknoloji
Tim Cook CEO görevinden ayrıldı ve John Ternus şirketin yeni lideri oldu

Apple şirketinde tarihi bir değişim yaşandı; uzun yıllar boyunca başarılı bir şekilde liderlik yapan Tim Cook, CEO'luk görevini bıraktı. Bloomberg ve diğer prestijli yayınların aktardığına göre Cook, çalışanlara gönderdiği son mesajında görevini şirketin donanım mühendisliğinden sorumlu kıdemli başkan yardımcısı John Ternus'a devredeceğini duyurdu. Bu atama, Apple'ın bir sonraki gelişim aşamasında daha fazla donanım ürünü ve inovatif cihaz yaratmaya odaklanacağını gösteriyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Tim Cook, çalışanlara gönderdiği mektubunda şirketi yönetme onuruna eriştiği için sonsuz minnettar olduğunu vurgularken, görevinden ayrıldığını ancak Apple'dan tamamen kopmadığını özellikle belirtti. Cook'a göre, dünyayı değiştiren ürünler yaratma sırrını John Ternus'tan daha iyi anlayabilecek kimse yok. Yeni CEO, mühendislik kariyeri boyunca şirketin tüm cihaz serisine liderlik etmiş olup; ultra ince iPhone Air, uygun fiyatlı MacBook Neo ve işitme sağlığı özelliklerine sahip AirPods gibi dikkat çekici ürünlerin piyasaya sürülmesine öncülük etmiştir.

Yapay zeka çağında donanımın rolü

Günümüzde yapay zeka teknolojilerinin hızla gelişmesi, cihazlara olan talebi de kökten değiştiriyor. Yapay zeka çağında donanım, sadece CPU çiplerinden ibaret olmayıp, kullanıcıların kurumsal yapay zeka sistemlerini çalıştırmak için kullandıkları araçlar olarak da büyük önem taşıyor. Örneğin bu yıl Apple, yapay zeka gereksinimlerini göz önünde bulundurarak yeni Mac mini ve Mac Studio modellerini önceki yıllara kıyasla daha erken piyasaya sürdü.

Ternus'un yönetimin başına geçmesi, Apple'ın geleceğinde donanım ve ürün performansına öncelik verileceğini gösteriyor. Bununla birlikte Tim Cook, veda mektubunda yapay zeka, hizmetler, devlet düzenlemeleri veya Çin ile ilgili gelecekteki karmaşık zorluklara pek değinmedi. Daha çok şirket kültürü, ortak değerler ve dünyayı daha iyi bir yere dönüştürme fırsatı ile sorumluluğuna vurgu yaptı.

Cook'un yeni rolü ve Apple ekibine teşekkür

Tim Cook, Apple'dan ayrılmıyor; yönetim kurulu başkanı (executive chairman) olarak görevine devam edecek. Bu görevde ABD yönetimi ve Çin hükümeti ile siyasi ilişkileri yönetmeyi sürdürecek. Ayrıca sosyal medya hesaplarında Apple topluluğuna sonsuz minnettarlığını ifade ederek, CEO olarak geçirdiği son gününde herkese sevgilerini gönderdi ve gelecek adımları büyük bir heyecanla beklediğini yazdı.

Cook mektubunda Steve Jobs'un dünyada bir iz bırakmak hakkındaki meşhur sözlerini hatırlattı. Ona göre Apple bunu kimliği, inançları, değerleri ve dünyaya bakış açısı sayesinde başarabiliyor. Böylece Apple tarihinde yeni bir sayfa açılıyor ve bu dönemin yeni lider John Ternus önderliğinde teknolojik başarılarla dolu olması bekleniyor.

AppleTim CookJohn TernusTeknolojiHaberler
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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