Yapay Zeka Balinaların Ne Dediğini Yakında Çözecek mi?

·5·Dünya
Yapay Zeka Balinaların Ne Dediğini Yakında Çözecek mi?

Okyanusun derinliklerinden gelen gizemli balina sesleri, insanlık için hala çözülememiş bir muamma olmaya devam ediyor. Ancak bilim insanları, yapay zeka yardımıyla onların kendi aralarındaki iletişimini anlamaya her zamankinden daha yakın.

Özellikle beyaz balinalar (beluga), çeşitli çağrılar ve sesler aracılığıyla birbirleriyle aktif bir şekilde iletişim kurmalarıyla dikkat çekiyor. Araştırmalara göre, bazı seslerinin sosyal ilişkiler ve grup içi iletişimle bağlantılı olabileceği düşünülüyor.

Şu anda bilim insanları, binlerce saatlik ses kaydını yapay zeka kullanarak analiz ediyor. Yapay zeka, insan kulağının fark etmesi zor olan tekrarlayan sesleri ve kalıpları belirlemeye yardımcı oluyor.

Bununla birlikte, araştırmacılar henüz balinaların "dilini" tam olarak tercüme edebilmiş değiller. Yine de bu çalışmalar, gelecekte deniz canlılarının gizemli iletişimini daha iyi anlamamıza ve onları korumamıza yardımcı olabilir.

Belki insanlar balinalarla konuşamayacak ancak onların seslerindeki gizli anlamları kavramaya her zamankinden daha yakınlar.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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