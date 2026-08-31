Transfer piyasasında drama: Liverpool, City'nin 85 milyon sterlinlik teklifini reddetti
Yaz transfer döneminin son saatleri, İngiltere Premier League devleri arasındaki kıran kırana mücadelelere sahne oluyor. Manchester City Liverpool'un 27 yaşındaki hücum oyuncusu Cody Gakpo için bonuslar dahil toplam 85 milyon sterlindeğerinde resmi bir teklif sundu. Ancak Merseyside ekibi bu anlaşmayı reddetme kararı aldı.
İnsider Fabrizio Romano'nun haberine göre, yaşanan bu gelişmeler 'City'yi hızla alternatif hedeflere yönelmeye zorladı.
Liverpool neden Gakpo'yu satmadı?
Anlaşmanın başarısız olması ve Anfield'daki karara dair temel detaylar:
Yedek bulunamadı: Liverpool yönetimi, Cody Gakpo'nun ancak yerine uygun bir oyuncu bulunması durumunda takımdan ayrılmasına izin vereceğini belirtmişti. Alternatif bulunamadığı için kulüp, Hollandalı kanat oyuncusunu takımda tutmayı tercih etti;
Oyuncunun rızası: City'nin teklifi resmen reddedildikten sonra 27 yaşındaki forvet, Liverpool'da kalmaya tamamen razı olduğunu belirtti.
Ndiaye ve Tottenham çevresindeki karmaşık durum
Gakpo transferinde risk oluşunca Manchester City, Everton kanat oyuncusu Iliman Ndiaye'nin menajerleriyle acil temasa geçti:
Tottenham'ın planı durdu: Daha önce Ndiaye'nin Tottenham'a transfer olması ve yerine Richarlison'un Everton'a dönmesi bekleniyordu. Ancak Brezilyalı forvet eski takımına dönmeye tam onay vermediği için bu anlaşma tehlikeye girdi;
City'nin müdahalesi: Manchester ekibi durumdan faydalanarak Senegalli oyuncu için görüşmeleri hızlandırıyor.
City'nin sonraki hedefleri: Ndiaye ve Enzo Fernández
Gakpo transferi kapanınca, Manchester City tüm dikkatini iki büyük transfere çevirdi:
Iliman Ndiaye: Kanat hattını güçlendirmek için Everton oyuncusuyla sözleşme imzalamak;
Enzo Fernández: Ayrıca 'City', orta sahayı güçlendirmek amacıyla Chelsea forması giyen Enzo Fernández'in transferi için ciddi girişimlere başladı.
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