Apple tarihinde dönüm noktası: Tim Cook istifa ediyor ve yeni lider belli oldu

Teknoloji dünyasında son on yılın en büyük değişikliklerinden birinin yaşanması bekleniyor. ixbt.com'un haberine göre, Tim Cook 1 Eylül'de Apple CEO'luk görevinden ayrılacak. Bu görevi 15 yıl boyunca sürdürmüştü. Böylece teknoloji devinin tarihinde ilk kez CEO değişim süreci resmen duyuruldu ve bu durum, şirketin geleceğine ilgi duyan milyonlarca kullanıcının dikkatini çekti. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Hatırlatmak gerekirse, Tim Cook bu görevi 2011 yılının Ağustos ayında efsanevi Steve Jobs'un vefatından sonra devralmıştı. Liderlik yılları boyunca Apple sadece konumunu güçlendirmekle kalmadı, aynı zamanda cihaz ve hizmet ekosistemini de önemli ölçüde genişletti. Bu dönemde Apple Watch, AirPods, HomePod, Vision Pro'nun yanı sıra Apple Music ve Apple TV gibi popüler ürünler piyasaya sürüldü.

Yeni lider ve görevleri

Şirketin yeni CEO'su olarak, şu anda donanım geliştirme birimini yöneten John Ternus atandı. Ternus, 25 yılı aşkın süredir Apple bünyesinde faaliyet gösteriyor. Tim Cook'a göre, yeni ürünler yaratmadaki zengin deneyimi sayesinde John Ternus, şirketin gelişimindeki bir sonraki aşama için en uygun isim.

John Ternus'un, 1997'den bu yana Steve Jobs ve Tim Cook'tan sonraki üçüncü lider olacağı belirtiliyor. Tim Cook ise Apple'dan tamamen ayrılmıyor; icra kurulu başkanı olarak kalmaya devam edecek. Çalışanlara gönderdiği mesajda Cook, bu kararın kendisi için kolay olmadığını belirterek, şirketi yönetmeyi "hayatının ayrıcalığı" olarak nitelendirdi ve bazı stratejik alanlarda çalışmaya devam edeceğini vurguladı.

Finansal başarı ve yaklaşan sunumlar

Apple yönetimindeki değişiklik, şirketin finansal açıdan en istikrarlı ve yüksek sonuçlar elde ettiği bir döneme denk geldi. Şirket, son çeyreklerde gelir bazında birçok rekor kırdı. Bu durum, yeni yönetime finansal baskı olmadan geçiş yapma imkanı tanıyor.

Yeni CEO John Ternus için ilk ciddi sınav ve büyük etkinlik, göreve başlamasından sadece sekiz gün sonra, 9 Eylül'de gerçekleşecek. Bu sunumda şirketin iPhone 18 Pro serisini ve ilk bilgilere göre iPhone Ultra olarak adlandırılması beklenen ilk katlanabilir akıllı telefonunu tanıtması bekleniyor.