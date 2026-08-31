Mısır çölünün altında 70 milyon yıllık köpek balığı dünyası keşfedildi

Mısır'ın günümüzdeki kurak ve sıcak Batı Çölü'nde bilim insanları, 70 milyon yıldan fazla bir süre önce yaşamış köpek balıklarına ait fosilleşmiş dişleri buldu. Keşif, Ebu Tartur platosunda yapıldı.

Araştırmacılar toplamda 14 adet fosilleşmiş köpek balığı dişini inceleyerek, bunların en az beş nesli tükenmiş köpek balığı türüne ait olduğunu belirledi. Önceki bulgularla birlikte, bu bölgede tespit edilen antik köpek balığı türlerinin sayısı en az yediye ulaştı.

İşin en ilginç yanı, burasının milyonlarca yıl önce bugünkü gibi bir çöl değil, ılık ve canlı bir tropikal deniz olmasıydı. Denizde çeşitli köpek balıkları yaşamış ve su, besin açısından oldukça zenginmiş.

Bulunan bazı türler Mısır'da ilk kez kaydedildi. Bunlar arasında Afrika'da ilk kez görülmüş olabilecek bir köpek balığı türü de bulunuyor.

Bilim insanları, bu keşfin Mısır çölünün geçmişini daha iyi anlamaya yardımcı olacağını belirtiyor. Bugün kum ve kuraklığın hakim olduğu bölge, milyonlarca yıl önce köpek balıklarının yüzdüğü bir denizdi.