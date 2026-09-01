Apple'da yönetim değişikliği ve üst düzey yönetici ayrılıkları devam ediyor

·3·Teknoloji
Apple'da yönetim değişikliği ve üst düzey yönetici ayrılıkları devam ediyor

Teknoloji dünyasındaki en büyük değişimlerden biri olarak Apple'da CEO Tim Cook görevinden ayrıldı ve ardından bir dizi üst düzey yönetici de görevlerini bırakmaya başladı. Bloomberg'in haberine göre, şirkette uzun yıllardır App Store bölümüne liderlik eden Phil Schiller da görevinden ayrıldı. Bu durum, şirkette yeni bir liderlik döneminin başladığının habercisi. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Phil Schiller, 1987'den beri (arada sadece dört yıllık bir ara vererek) Apple bünyesinde çalışmakta olup 2015 yılında App Store'un başına geçmişti. Ancak Schiller şirketten tamamen ayrılmıyor. Şirkete büyük teknik veya liderlik katkısı sağlayan kişilere verilen Apple Fellow unvanını koruyacak ve belirsiz projeler üzerinde çalışmaya devam edecek. Yine de içeriden gelen bilgilere göre, bu pozisyon onun emekliliğe doğru attığı büyük bir adım olabilir.

Hukuki süreçler ve App Store yönetimindeki değişiklikler

Schiller, görev süresi boyunca Epic Games ile App Store'daki uygulama içi ödeme sistemleri üzerine yaşanan büyük dava sürecini yönetmişti. 2020 yılında Epic Games, Apple'ı yasa dışı tekelcilikle suçlayarak dava açmıştı. Tekelcilik iddiaları reddedilmiş ve mahkeme büyük oranda Apple lehine karar vermiş olsa da, şirket geliştiricilere harici ödeme seçeneklerine bağlantı verme imkanı sağlamaya zorlanmıştı. Bu hukuki mücadele halen devam etmektedir.

Schiller'in ayrılışının ardından, App Store'un günlük operasyonları, Apple'da 14 yılı aşkın süredir çalışan ve tüm kariyerini bu bölüme adayan Carson Oliver'a devredilecek. Ayrıca Bloomberg'in bildirdiğine göre, App Store pazarlama departmanı, Eddy Cue liderliğindeki hizmetler bölümüne aktarılıyor. TechCrunch, bu geçiş süreciyle ilgili olarak Apple'a başvurarak ek bilgi aldı.

Üst düzey yöneticilerin peş peşe istifaları

Schiller'in ayrılışı, iPhone üreticisi şirketteki diğer büyük yönetici kayıpları dalgasının bir devamı oldu. Yakın zamanda şirketin Operasyon Direktörü Jeff Williams'ın 27 yıllık görev süresinin ardından Aralık ayında emekli olacağı duyurulmuştu. Ayrıca Çevre, Politika ve Sosyal Girişimlerden Sorumlu Başkan Yardımcısı Lisa Jackson ve Baş Hukuk Müşaviri Kate Adams'ın da Aralık ayında görevlerinden ayrılacakları açıklanmıştı.

Apple Pay yöneticisi Jennifer Bailey'nin de 20 yılı aşkın süredir çalıştığı şirketten Ekim ayında emekli olması bekleniyor. Temmuz ayında ise Vision Pro başlığından sorumlu Apple Başkan Yardımcısı Paul Meade şirketten ayrılarak OpenAI bünyesine katılmıştı. Meade'in ayrılmasının ardından Apple, Vision Pro ekibini küçülterek iki hafta önceki verilere göre yaklaşık 100 çalışanı işten çıkardı.

Artık şirketin CEO'su olan John Ternus'un omuzlarında, Apple kadrosunu yeni nesil kurumsal liderlerle doldurma ve diğer birçok karmaşık sorunu çözme sorumluluğu bulunuyor.

AppleTim CookPhil SchillerApp StoreTeknoloji
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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