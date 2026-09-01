Apple eski bir çalışanına karşı açılan davada yeni kanıtlar sundu

·4·Teknoloji
Apple eski bir çalışanına karşı açılan davada yeni kanıtlar sundu

Teknoloji dünyasının önde gelen şirketlerinden biri olan Apple, eski bir çalışanı hakkında açılan davada, OpenAI lehine ticari sırları çaldığına dair iddialarını destekleyen "şok edici kanıtlar" sundu. TechCrunch'ın haberine göre, bu ciddi suçlamalar, eski çalışan Chang Liu'ya ait eski bir iş dizüstü bilgisayarının incelenmesinin ardından ortaya çıktı. Şu anda OpenAI bünyesinde çalışan bu kişinin, Apple'ın gizli verilerini yeni işinde kullandığından şüpheleniliyor. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Mahkeme belgelerine göre, Chang Liu'nun Apple'ın gizli şemalarından ve Cupertino devinin dahili mühendislik uygulamasına benzer bir araçtan OpenAI'daki işinde yararlandığı tespit edildi. Apple tarafı, OpenAI'ın bu durumdan tamamen haberdar olduğunu ve bu yılın haziran ayında soruşturmanın başladığını fark eden Liu'nun, OpenAI'daki meslektaşı Yu-Ting Peng'in yardımıyla kanıtları yok etmeye çalıştığını iddia ediyor. Şirketin sunduğu dizüstü bilgisayardaki veriler, şüphelerinin yersiz olmadığını gösteriyor.

Dava süreci ve tarafların pozisyonları

Önceki mahkeme materyallerinde yer alan bilgilere göre, Chang Liu, Apple dosyalarına erişim yetkisinin devam ettiğini bilmesine rağmen bu duruma kayıtsız kaldı. Ancak OpenAI, bu suçlamalara yanıt olarak yaptığı açıklamada, çalışanın şirketten ayrıldıktan sonra sadece eski meslektaşlarının ricası üzerine yardım etmek amacıyla dosyalara eriştiğini belirtti. OpenAI temsilcilerine göre bu durum, Apple'ın kendi sistemindeki güvenlik ve erişim haklarını yeterince yönetememesinin bir sonucudur.

Buna rağmen Apple, bu iddiaları kesin bir dille reddediyor. Şirketin açıklamasında, eski çalışanın basit kalıntı hakları değil, sistemdeki nadir ve daha önce bilinmeyen bir kimlik doğrulama hatasını kasıtlı olarak kullandığı vurgulandı. Şu anda bu ihtilaf hakkında okuyucular ve teknoloji camiası OpenAI'dan resmi bir açıklama bekliyor, ancak şirket başka detayları açıklamaktan kaçınıyor.

Mahkeme talepleri ve gelecekteki sonuçlar

Apple, dava süreci devam ederken OpenAI'ın kendi teknolojilerine dayalı donanım üzerinde çalışmasını geçici olarak yasaklayan bir mahkeme emri talep ediyor. Ayrıca şirket, soruşturma sürecinde başka eski çalışanların da benzer ihlallere karışmış olabileceği tahmin edildiğinden, kanıtların hızlı bir şekilde toplanması sürecini talep ediyor.

Bilgi olarak belirtmek gerekir ki, Apple'ın ilk dava dilekçesinde, şu anda 400'den fazla eski Apple çalışanının OpenAI'da görev yaptığı belirtiliyor. Bu davanın sonucunun, sadece bu iki büyük şirketin ilişkilerini değil, aynı zamanda tüm AI ve teknoloji pazarında fikri mülkiyet güvenliğini sağlama uygulamalarını da ciddi şekilde etkilemesi bekleniyor.

AppleOpenAIDavaTeknolojiGüvenlik
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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