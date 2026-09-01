Enough Phone: Çıkarılabilir bataryalı kompakt akıllı telefon duyuruldu

Bu yılın Haziran ayında duyurulan ve modern pazarda benzersiz çözümleriyle öne çıkmayı hedefleyen Enough Phone projesi, dış görünüşünü ve temel teknik detaylarını açıkladı. ixbt.com'un haberine göre, bu cihazın en temel özelliği, modern akıllı telefonlarda nadiren görülen bir çözüm olan, kullanıcının kolayca değiştirebileceği çıkarılabilir bir bataryaya sahip olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Günümüzde çoğu üreticinin bataryayı gövde içine gizlemeyi tercih ettiği bir dönemde, yeni cihaz alternatif çözümler arayan alıcılara hitap ediyor. Yapı ve onarım kolaylığına odaklanan bu proje, teknoloji dünyasında büyük ilgi uyandırıyor.

Teknik özellikler ve kompakt boyutlar

Oldukça kompakt boyutlara sahip olan Enough Phone, 132,8 × 63,8 × 12 milimetre ölçülerindedir. Bu verilere göre, popüler iPhone 13 mini modeli ile boy ve en olarak neredeyse aynı olduğu, ancak gövdesinin biraz daha kalın olduğu belirlendi. Bu tasarım, cihazın elde rahat ve kolay bir şekilde tutulmasını sağlıyor.

Gövdenin arka kısmındaki dört özel vida, bataryaya doğrudan erişim sağlıyor. Bu bölümde 3500 ile 4000 mAh arasında bir kapasiteye sahip bataryanın yer alması planlanıyor. Akıllı telefon, 1520 × 720 piksel çözünürlüğe sahip 5,3 inçlik bir IPS ekran ile donatılacak.

Performans ve kamera yetenekleri

Kompakt gövdenin altında MediaTek Dimensity 7500 işlemci, 8 GB RAM ve 128 GB dahili depolama alanı bulunuyor. Ayrıca cihaz 5G ağlarını destekliyor, NFC modülü, eSIM teknolojisi ve güç tuşuna entegre parmak izi okuyucusuna sahip olacak. Kullanıcılar iki fiziksel SIM kart yuvasından yararlanabilir, bunlardan birini microSD hafıza kartı için kullanma imkanı da mevcut.

Özellikle dikkat çeken noktalardan biri ana kamera modülüdür. Arka panel yüzeyinden hiç çıkıntı yapmayan tek bir 50 megapiksellik Sony IMX766 (1/1,56 inç) sensörüne dayanıyor. Ön kamera için ise 32 megapiksellik bir sensör tercih edilmiş.

Gelecek planları ve finansman

Yazılım tarafında Enough Phone'un Android 17 tabanlı özel OdysseyOS işletim sistemiyle çalışacağı açıklandı. Proje sahipleri, cihazı Kickstarter platformu üzerinden finanse etmeyi hedefliyor.

Şimdilik akıllı telefonun kesin fiyatı ve kampanya başlangıç tarihi açıklanmadı. Üretim sürecini başarıyla başlatmak için geliştiricilerin en az 20 bin potansiyel alıcı ve destekçinin yardımına ihtiyacı olacak.