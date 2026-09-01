Gol yağmuru Camp Nou'da: Barcelona 7 gollü bir gerilimden galip ayrıldı
İspanya La Liga'nın 3. haftası, merkez bir karşılaşma ile sona erdi. Kendi sahasında Rayo Vallecano'yu ağırlayan Katalan kulübü Barcelona, gerçek bir gol şovu sergileyerek 5-2'lik parlak ve ikna edici bir galibiyet elde etti.
Hansi Flick yönetimindeki 'Blaugrana', bu başarının ardından 9 puanla ve averaj farkıyla ezeli rakibi Real Madrid'i geride bırakarak La Liga puan tablosunda liderliği geri aldı.
Raphinha'nın gol krallığı liderliği ve Yamal'ın tarihi 50. golü
Maçın kahramanları ve kaydettikleri önemli sonuçlar:
Raphinha — La Liga gol kralı: Brezilyalı kanat oyuncusu, 19 ve 71. dakikalarda rakip fileleri iki kez havalandırarak bu sezonki gol sayısını 5'e çıkardı ve şampiyonluk gol krallığı yarışında tek başına zirveye yerleşti;
Yamal'ın jübile dönüm noktası: Lamine Yamal (21, 90) da bir duble yaparak sadece bu sezonki ilk gollerini atmakla kalmadı, aynı zamanda Barcelona formasıyla tüm turnuvalarda attığı gol sayısını 50'nin üzerine çıkardı;
Rayo'nun yanıtları: Konuk ekipte Sergio Camello (12, 59) iki golle karşılık verirken, 51. dakikada Lejeune kendi kalesine gol attı.
Maç raporu ve kadrolar
La Liga | 3. Hafta
Barcelona — Rayo Vallecano 5-2
31 Ağustos, Camp Nou Stadyumu
Goller: Raphinha (19, 71), Yamal (21, 90), Lejeune (51, k.k.) — Camello (12, 59);
Barcelona kadrosu: Joan Garcia, Koundé, Cubarsí, Christensen, Espart, Pedri (Cancelo, 78), Bernal (Rodri, 64), Olmo (Fermín, 64), Gordon (Adeyemi, 78), Yamal, Raphinha (Abdulkarim, 85);
Rayo Vallecano kadrosu: Cárdenas, Balliu, Lejeune, Ciss, Vertruvd, Bouare (Díaz, 57), Valentín, López (Nteka, 75), de Frutos (Pérez, 58), García, Camello (Alemao, 75);
Sarı kart: Pedrosa (90).
Bu mağlubiyetin ardından Rayo Vallecano 1 puanla 16. sırada kaldı.
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