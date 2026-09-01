Optoma, 7/24 çalışma moduna sahip yeni 4K ekran serisini tanıttı

Optoma markası, iş dünyası ve kamusal alanlar için tasarlanan profesyonel N-Series ekran serisini resmen duyurdu. ixbt.com'un haberine göre, bu yeni ürün grubu alışveriş merkezleri, oteller, tıbbi kurumlar ve ulaşım merkezlerinde günün her saati kesintisiz çalışmak üzere tasarlanmış olup modern organizasyonlar için önemli bir bilgi aracı olması bekleniyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Yeni tanıtılan cihazlar serisi, 55 inçten başlayıp 98 inçe kadar ulaşan 5 farklı modeli içeriyor. Tüm modeller 4K Ultra HD yüksek çözünürlüklü panellerle donatılmış olup, her türlü ihtiyaca göre hem yatay hem de dikey konumda monte edilebilme imkanına sahiptir.

Teknik özellikler ve koruma fonksiyonları

Üretici, cihazların dış görünüşüne ve kullanım kolaylığına özel önem vermiştir. Özellikle ekranlar, ince çerçeveler ve yüzde 25 matlık seviyesine sahip özel anti-refle cam ile donatılmıştır. Bu, ışığın yoğun olduğu kamusal alanlarda bile görüntünün net bir şekilde görülmesini sağlar.

Ayrıca, kullanıcıların göz sağlığını korumak amacıyla Low Blue Light teknolojisi ve titreşim önleme sistemi entegre edilmiştir. Geniş görüş açıları ise bilgilerin her noktadan rahatça okunmasına olanak tanır.

Yazılım ve yönetim

N-Series serisinin temel avantajlarından biri, Android 14 işletim sistemine dayalı dahili medya sistemidir. Bu sistem, harici bir oynatıcı kullanmadan içeriği doğrudan oynatma ve oynatma zamanlamasını planlama imkanı sunar.

Merkezi yönetim sağlamak için Optoma Management Suite (OMS) yazılımı öngörülmüştür. Bu yazılım sayesinde uzmanlar, ekranların durumunu uzaktan izleyebilir, yazılım güncellemelerini yükleyebilir, açma-kapama programları oluşturabilir ve içeriği aynı anda birden fazla cihaza dağıtabilir.

Bağlantı imkanları ve ekoloji

Cihazları bağlamak için HDMI, DisplayPort, USB Type-C ve LAN arayüzleri mevcuttur. Diyagonal boyutu 65 inçten başlayan modeller, mini bilgisayarların kurulumu için tasarlanmış ek bir OPS (Open Pluggable Specification) yuvası ile de zenginleştirilmiştir. Kablolu bağlantının yanı sıra, ek olarak kablosuz bağlantı seçeneği de sunulmaktadır.

Optoma, çevresel sürdürülebilirlik konusuna da dikkat etmiş olup, akıllı zamanlama ve güç yönetimi fonksiyonları elektrik enerjisinden tasarruf sağlamaya yardımcı olur. Ambalaj malzemelerinin yüzde 99'u ise geri dönüştürülebilir ham maddelerden üretilmiştir. Bu ekranlar; reklam panoları, dijital menüler, navigasyon ve kurumsal bilgi panoları gibi çeşitli senaryolarda etkin bir şekilde kullanılır.