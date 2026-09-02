Xiaomi 17 Max, AnTuTu kullanıcı reytinginde birinci sıraya yerleşti

Popüler AnTuTu platformu, 2026 yılı Ağustos ayı sonu itibarıyla kullanıcılar tarafından en yüksek puan verilen Android akıllı telefonların sıralamasını açıkladı. ixbt.com verilerine göre, bu listede liderliği Xiaomi 17 Max ele geçirerek sahiplerinden yüzde 97,58 oranında olumlu puan aldı. Bu gösterge, cihazın sadece teknik açıdan gelişmiş olduğunu değil, aynı zamanda kullanıcıların günlük kullanımda gerçek ihtiyaçlarını tam olarak karşıladığını da kanıtlıyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

AnTuTu tarafından sunulan istatistiksel veriler, geleneksel teknik performans testlerine değil, doğrudan cihaz sahiplerinin uygulama içi kişisel değerlendirmelerine dayanmaktadır. Veriler, 31 Ağustos itibarıyla sadece Çin pazarı için toplanmış olup, Xiaomi 17 Max için bu sonuç önemli bir başarı oldu; akıllı telefon önceki ay da ilk üçte yer alıyordu.

Lider modelin teknik özellikleri

Kullanıcıların beğenisini kazanan Xiaomi 17 Max, etkileyici teknik özellikleriyle öne çıkıyor. Akıllı telefon, 2608 × 1200 piksel çözünürlüğe ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6,9 inçlik devasa bir AMOLED ekranla donatılmıştır. Cihazın temelinde ise gelişmiş Snapdragon 8 Elite Gen 5 amiral gemisi platformu tercih edilmiştir.

Özellikle akıllı telefonun güç rezervi ve batarya kapasitesi kullanıcıları hayrete düşürdü. Cihazda 8000 mAh kapasiteli silikon-karbon batarya bulunmakta olup, 100 W kablolu ve 50 W kablosuz hızlı şarj teknolojilerini desteklemektedir.

Kamera ve ek özellikler

Leica uzmanlarıyla iş birliği içinde oluşturulan kamera sistemi de kullanıcıların yüksek puan vermesine neden oldu. Sistemde optik stabilizasyonlu 200 megapiksel ana modül, üç kat optik zoom yeteneğine sahip 50 megapiksel periskop kamera ve 50 megapiksel ultra geniş açılı lens yer alıyor.

Cihazın dayanıklılığı ve konforu da göz ardı edilmemiş. Akıllı telefon gövdesi, IP68 ve IP69 standartlarına göre suya ve toza karşı korumalıdır. Ayrıca güvenlik için ultrasonik parmak izi tarayıcısı ve kaliteli stereo hoparlörlerle donatılmıştır.

Pazardaki diğer rakip modeller

Sıralamanın ikinci basamağını yüzde 97,42 olumlu puan alan Oppo K15 Pro+ aldı. Bu cihaz, Dimensity 9500s işlemci, aktif soğutma sistemi, 165 Hz AMOLED ekran ve 8000 mAh batarya ile donatılmıştır.

İlk üçü, yüzde 96,52 sonuç elde eden katlanabilir Oppo Find N5 tamamladı ve bu model ilk üçteki tek katlanabilir akıllı telefon oldu. Söz konusu model, katlanmış halde sadece 8,93 mm kalınlığa ve 229 gram ağırlığa sahip. Listede ayrıca yüzde 95 olumlu puan alan Nubia Z70S Ultra Photographer Edition da yer alıyor.