Engelli bireylere cinsel istismarda bulunan yönetici 15 yıl hapse mahkûm edildi

·2·Dünya
Engelli bireylere cinsel istismarda bulunan yönetici 15 yıl hapse mahkûm edildi

Güney Kore'de engelli bireylerin bakım gördüğü bir kurumun eski yöneticisi, ağır bir suçtan suçlu bulunarak 15 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

BBC'nin haberine göre, Incheon şehrindeki Sekdongwon kurumunu yöneten ve soyadı Kim olarak açıklanan eski yönetici, üç bakım altındaki kişiye cinsel istismarda bulunduğu için hüküm giydi.

Söz konusu olayla ilgili soruşturma geçen yılın şubat ayında başladı. Ardından kolluk kuvvetleri, kurum yöneticisine yönelik şikayetleri incelemeye aldı.

Olay, geniş çaplı soruşturmalara da yol açtı. Güney Kore hükümeti, ülke genelinde engelli bireylere hizmet veren 1.507 bakım kurumunu denetledi. Sonuç olarak, bunların 33'ünde olası istismar vakaları tespit edildi.

Ayrıca, Ganghwa bölgesi tarafından yaptırılan özel bir değerlendirmede, Sekdongwon'un mevcut ve eski 20 kadın öğrencisinin istismara uğramış olabileceği ortaya çıktı.

Güney Kore Başbakanı Kim Min-seok, bu durumu ciddi bir sorun olarak nitelendirerek, bu tür olayların devlet ve toplum önündeki önemli görevleri bir kez daha gündeme getirdiğini vurguladı.

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Kamola Shuhratova
«ZAMIN.UZ» editör

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