Çinli petrol devi Rus ham maddesini 'süpürüyor': Özel rafineriler ham maddesiz kaldı

·4·Dünya
Çinli petrol devi Rus ham maddesini 'süpürüyor': Özel rafineriler ham maddesiz kaldı

Dünyanın en büyük petrol işleme şirketlerinden biri olan Çin devletine ait Sinopec, Rus petrolünü benzeri görülmemiş bir hızla satın alıyor. Çinli devin piyasadaki bu yoğun faaliyeti sonucunda Rus ham maddesinin fiyatı keskin bir şekilde yükseldi ve ülkedeki bağımsız ve özel petrol rafinerilerine yapılan sevkiyat hacmi önemli ölçüde azaldı.

Ucuz ham madde ve yüksek kâr: Neden özellikle Rus petrolü?

Reuters'in bildirdiğine göre, Orta Doğu, Brezilya veya Batı Afrika'daki alternatif türlere kıyasla önemli ölçüde daha ucuz olan Rus petrolü, Sinopec şirketine büyük bir finansal avantaj sağlıyor.

Çin hükümetinin yakıt ihracatına yönelik kısıtlamaları gevşetmesinin ardından, devlet şirketi ucuz ham maddeyi işleyerek iç pazarda ek kâr elde ediyor ve dış pazarlara yüksek getirili nihai ürün sevkiyatını hızlandırıyor. Ayrıca Rus ham maddesi, Orta Doğu'dan gelen tedarikteki aksamaları telafi etmek için ana kaynak haline geldi.

Vadesinden bir ay önce yapılan anlaşmalar ve 10 dolarlık prim

Uluslararası petrol tüccarları, Ekim ayı için ham madde satın alma sürecinin normalden çok daha erken, yani Ağustos ayında tamamlandığını belirtiyor. Sinopec, ana odağını Rusya'nın amiral gemisi ihracat türü olan ESPO'ya çevirmiş durumda:

  • ESPO türü için anlaşma: Çin konsorsiyumu, Ekim ayı teslimatı için 10 ila 15 tankerlik parti satın aldı; bu da günlük 235 bin ila 353 bin varil ham madde anlamına geliyor;

  • Diğer rotalar: Sahalin'den çıkarılan Sokol türü ve Avrupa limanlarından gönderilen Urals petrolü de dahil edildiğinde, toplam alım 20 büyük partiyi aşıyor;

  • Fiyat sıçraması: Devlet tekelinin güçlü talebi nedeniyle, Rus petrolü için ödenen ek prim fiyatları varil başına aniden 10 dolar arttı.

Özel rafineriler piyasadan dışlanıyor

Energy Aspects danışmanlık şirketi analisti Sun Jianan, devlet devinin bu hamlesinin Çin'deki küçük ve özel işletmeleri zor durumda bıraktığını vurguluyor. Uzman, "Sinopec, Orta Doğu tedarikindeki kayıpları telafi etmek için Rus petrolünü kitlesel olarak satın almaya devam ediyor. Bu durum piyasa fiyatlarını yükselterek bağımsız rafinerilerin ham maddeden mahrum kalmasına neden oldu" diyor.

Çin ile Rusya arasındaki bu devasa enerji ticareti, Batı yaptırımları ortamında Pekin'e ucuz enerji karşılığında sanayi gücünü artırma, Moskova'ya ise Asya'daki en büyük pazarda istikrarlı nakit akışını koruma imkanı tanıyor.

Sizce Çin devlet şirketlerinin bu denli yüksek hacimli Rus petrolü alımı, küresel petrol piyasasındaki fiyatları ve Batı kısıtlamalarının etkinliğini nasıl etkiler? Görüş ve sonuçlarınızı yorumlarda paylaşın!

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editör

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