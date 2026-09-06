Ukrayna'nın üst düzey siyasi ve kolluk kuvvetleri sisteminde benzeri görülmemiş bir skandal ve gerçek bir dedektiflik hikayesi yaşandı. Ülkenin Başsavcısı Ruslan Kravçenko, ofis çalışanlarının büyük dolandırıcılık çağrı merkezlerine 'himaye' (krişevaniye) sağladığına dair yolsuzlukla mücadele organlarının soruşturma başlattığının ortaya çıkmasının ardından aniden iz bırakmadan kayboldu. 'Ukrainskaya Pravda' (UP) yayın organının tanınmış araştırmacı gazetecisi Mihail Tkaç'ın bildirdiğine göre, 4 Eylül günü üst düzey yetkili Kiev'in korunan hükümet bölgesine (pravitelstvenniy kvartal) giriş yaptı ve o andan itibaren kendisinden bir daha haber alınamadı.

Hükümet bölgesine girdi ve çıkmadı: Başsavcının gizemli kayboluşu

Gazeteci Mihail Tkaç'ın 5 Eylül'de Telegram kanalı üzerinden paylaştığı bilgiler, Kiev siyasi çevrelerinde büyük bir paniğe yol açtı:

Kurum başkanına ulaşılamıyor: «Dün geceden beri kimse Ukrayna Başsavcısı Ruslan Kravçenko'yu bulamıyor. Resmi aracıyla hükümet bölgesine girdi ve sonrasında onu gören olmadı», — diye yazıyor Tkaç;

Özel rejimli bölge: Hükümet bölgesi, ülkenin en sıkı korunan ve her adımı kontrol altında tutulan çevresi olarak kabul edilir. Başsavcının tam da böyle güvenli bir bölgenin içinde iz bırakmadan kaybolması, olaya daha şüpheli ve gizemli bir hava katıyor;

İletişimin kesilmesi: Kravçenko sadece iş yerinde görünmekle kalmadı, aynı zamanda yakınları ve kurum çalışanları da dahil olmak üzere kimseyle iletişime geçmedi.

Çağrı merkezleri skandalı ve aramaların reddedilmesi

Bu kayboluşun arkasında Ukrayna'da yaygın olan sahte finansal ağlar ve üst düzey yetkililerin çıkarları yatıyor:

Yolsuzluk suç ağı: 4 Eylül'de Ukrayna yolsuzlukla mücadele organları tarafından Başsavcılık ofisinde, yasa dışı ve dolandırıcılık faaliyetleri yürüten büyük çağrı merkezlerini koruma ve onlara şemsiye olma konusunda soruşturma başlatıldığına dair resmi bilgiler açıklanmıştı;

Kaybolmadan önceki yalanlama: İlginç olan nokta, Ruslan Kravçenko'nun kaybolmadan sadece birkaç saat önce ofisinde arama yapıldığına dair tüm haberleri kesin bir dille reddederek, bunu asılsız dedikodu olarak nitelendirmiş olmasıdır;

Gerçek tehdidin ortaya çıkışı: Ancak soruşturma organları tarafından açıklanan delillerin ardından Başsavcının sorumluluktan kaçmak için acilen saklanmak zorunda kaldığı tahmin ediliyor.

Delilleri yok etme riski ve soruşturma önündeki engeller

Gazetecilik araştırmaları, Başsavcının kaçışının tüm sistemi felç edebileceğine işaret ediyor:

Çalışanların sessizliği: Mihail Tkaç'a göre, Başsavcının kaçışının ardından emrindeki çalışanların artık soruşturma organlarıyla iş birliği yapması ve gerçeği açıklaması pek olası görünmüyor;

Delilleri yok etme ihtimali: Araştırmacılar, Kravçenko'nun saklandığı yerde söz konusu yolsuzluk ağıyla bağlantılı önemli belgeleri ve dijital izleri yok etmekle (temizlemekle) meşgul olabileceğini tahmin ediyorlar;

Üst yönetimde kriz: Savaş döneminde ülkenin baş kolluk kuvvetleri yöneticisinin bu çapta bir suç skandalının merkezinde kalarak kaçması, Kiev yönetiminin uluslararası arenadaki ve ülke içindeki itibarına son derece ağır bir darbe vurdu.

Sizce Ukrayna Başsavcısı Ruslan Kravçenko neden tam da hükümet bölgesinin içinde kayboldu — ülkeden çıkmayı başardı mı yoksa üst düzey çevrelerin güçlü koruması altında mı saklanıyor? Bu olay Ukrayna'daki yolsuzlukla mücadelede gerçek bir sınav olabilir mi? Görüşlerinizi yorumlarda paylaşın!