Postecoglou, Ronaldo fenomenini açıkladı: 1000 gole giden yol, demir gibi motivasyon
Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübü teknik direktörü Angelos Postecoglou, dünya futbolunun efsanesi ve Portekiz milli takımının golcüsü Cristiano Ronaldo ile çalışma deneyimi hakkında açık ve etkileyici açıklamalarda bulundu. Saygın ESPN yayınına verdiği röportajda deneyimli teknik adam, dünya çapındaki yıldızları yönetmenin gerçek sırlarını paylaşarak, gerçek büyük sporcularla anlaşmanın kendisini 'yıldız' sanan futbolculardan çok daha kolay olduğunu vurguladı. Ayrıca teknik direktör, Ronaldo'nun futbol tarihindeki eşi benzeri görülmemiş 1000 gol barajına doğru ilerlemesini sağlayan içsel gücünü de övdü.
«Büyüklük, durmaksızın çalışmak demektir»: Postecoglou'dan psikolojik analiz
Postecoglou, büyük futbolcuların karakteri ve teknik direktörle olan ilişkileri hakkındaki ilginç gerçekleri açıkladı:
Aynı özelliklere sahip dahiler: «Kariyerim boyunca birçok büyük futbolcuyla çalışma şansına eriştim. Kişilikleri ve karakterleri ne olursa olsun, hepsi aynı benzersiz nitelikleri bünyelerinde barındırıyor» diyor teknik direktör;
Kendini yıldız sananlarla fark: «İnsanlar bana sık sık 'Böyle yıldızlarla nasıl çalışıyorsun?' diye soruyor. Bir eski teknik direktörün zamanında dediği gibi, bazen gerçekten büyük futbolcularla çalışmak, kendini büyük sananlarla anlaşmaktan çok daha kolaydır»;
Demir disiplin ve çalışkanlık: Teknik direktör, gerçek liderlerin her zaman doğru kararları aldığını, antrenmanlarda en çok ter dökenler olduğunu ve teknik direktör için bir baş ağrısı değil, sahada ana dayanak noktası olduklarını vurguladı.
1000 gole doğru tarihi yürüyüş ve sönmeyen ateş
Cristiano Ronaldo'nun profesyonel sahalardaki fenomenal uzun ömürlülüğü, tam olarak içindeki o açlığa bağlı:
Sönmeyen motivasyon: «Bu özelliklerin hepsi Ronaldo'da açıkça görülüyor. Hala muazzam, son derece güçlü bir motivasyona sahip ve önünde çok net, kararlı hedefler var» diye belirtti Al-Nassr hocası;
Akıl almaz istatistik: Teknik direktör, Portekizli yıldızın kariyerinde 1000 resmi gol atma hedefine giderek yaklaştığına değinerek, bu sonucun futbol tarihindeki en büyük zirvelerden biri olacağını ifade etti.
Kariyerin son dönemi: Ronaldo'nun son sezonu mu olacak?
Portekizli forvetin geleceği hakkındaki tartışmalar giderek kızışıyor:
Yaklaşan veda: Daha önce 40 yaşına giren Cristiano Ronaldo'nun kendisi, gelecek sezonun kariyerindeki son sezonu olabileceğini açıkça belirtmişti;
Her dakikanın değeri: Uzmanlar, Postecoglou ve Al-Nassr takımının, Ronaldo'nun sahadaki her anından maksimum fayda sağlamaya ve 1000 gollük tarihi hedefe ulaşması için en uygun koşulları yaratmaya çalıştığını kaydediyor.
Sizce Angelos Postecoglou, Ronaldo'nun karakteri ve disiplini hakkındaki değerlendirmesinde haklı mı? Cristiano kramponlarını asmadan önce 1000 resmi gol barajını aşabilecek mi? Düşüncelerinizi yorumlarda paylaşın!
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