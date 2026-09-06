Postecoglou, Ronaldo fenomenini açıkladı: 1000 gole giden yol, demir gibi motivasyon

Suudi Arabistan'ın Al-Nassr kulübü teknik direktörü Angelos Postecoglou, dünya futbolunun efsanesi ve Portekiz milli takımının golcüsü Cristiano Ronaldo ile çalışma deneyimi hakkında açık ve etkileyici açıklamalarda bulundu. Saygın ESPN yayınına verdiği röportajda deneyimli teknik adam, dünya çapındaki yıldızları yönetmenin gerçek sırlarını paylaşarak, gerçek büyük sporcularla anlaşmanın kendisini 'yıldız' sanan futbolculardan çok daha kolay olduğunu vurguladı. Ayrıca teknik direktör, Ronaldo'nun futbol tarihindeki eşi benzeri görülmemiş 1000 gol barajına doğru ilerlemesini sağlayan içsel gücünü de övdü.

«Büyüklük, durmaksızın çalışmak demektir»: Postecoglou'dan psikolojik analiz

Postecoglou, büyük futbolcuların karakteri ve teknik direktörle olan ilişkileri hakkındaki ilginç gerçekleri açıkladı:

Aynı özelliklere sahip dahiler: «Kariyerim boyunca birçok büyük futbolcuyla çalışma şansına eriştim. Kişilikleri ve karakterleri ne olursa olsun, hepsi aynı benzersiz nitelikleri bünyelerinde barındırıyor» diyor teknik direktör;

Kendini yıldız sananlarla fark: «İnsanlar bana sık sık 'Böyle yıldızlarla nasıl çalışıyorsun?' diye soruyor. Bir eski teknik direktörün zamanında dediği gibi, bazen gerçekten büyük futbolcularla çalışmak, kendini büyük sananlarla anlaşmaktan çok daha kolaydır»;