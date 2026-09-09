Anthropic araştırmacısı yapay zeka yarışından çekildi

·7·Teknoloji
Anthropic araştırmacısı yapay zeka yarışından çekildi

Yapay zeka alanındaki önde gelen şirketlerden biri olan Anthropic'in eski araştırmacısı Jacob Jackson görevinden ayrıldı ve bu konudaki endişelerini sosyal medya üzerinden açıkça dile getirdi. Jackson, günümüz teknoloji yarışının insan kontrolünden çıkabilecek sistemler yaratarak küresel bir risk oluşturduğunu ve bu tür süreçlerde yer almak istemediğini belirtti. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Ixbt.com'un haberine göre, Jacob Jackson'ın şirketteki temel görevi, devasa veri setlerini işleyerek yeni yapay zeka modellerini eğitmek ve onları ön hazırlık sürecinden geçirmekti. Ancak teknolojinin mevcut gelişim hızı ve şirketler arasındaki şiddetli rekabet, uzmanda ciddi endişelere yol açtı.

Yapay zeka riski ve kontrol sorunu

Eski araştırmacı, X sosyal medya hesabında insanlığın karşı karşıya olduğu tehditlerin boyutuna dikkat çekti. Ona göre, hiçbir insan faaliyeti yapay zekanın yaratabileceği kadar büyük bir risk taşımıyor. Şirketler arasındaki yarışın, insanların gelecekte kontrol edemeyeceği yapay zeka sistemlerinin yaratılmasına yol açmasından endişe ediliyor.

Jackson, mevcut gidişatın yanlış olduğunu ve küresel yarışı önlemek için ciddi önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Ona göre, bu tür riskleri bertaraf etmek için modellerin yeteneklerini geliştirmeye geçici yasaklar getirmek gibi maliyetli önlemlere başvurulması bile gerekebilir.

AnthropicYapay ZekaJacob JacksonTeknolojiGüvenlik
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Apple'ın ilk katlanabilir telefonunu tanıtması bekleniyorApple'ın ilk katlanabilir telefonunu tanıtması bekleniyorBugün, 12:54Xiaomi üç yeni taşınabilir şarj cihazını tanıttıXiaomi üç yeni taşınabilir şarj cihazını tanıttıBugün, 11:53Vivo X500: Yeni akıllı telefon profesyonel kameraların yerini alabilirVivo X500: Yeni akıllı telefon profesyonel kameraların yerini alabilirBugün, 11:23Oppo A7 Pro tanıtıldı: 8000 mAh batarya ve korumaOppo A7 Pro tanıtıldı: 8000 mAh batarya ve korumaBugün, 10:21Huawei yeni Mobile WiFi 6 Pro yönlendiricisini tanıttıHuawei yeni Mobile WiFi 6 Pro yönlendiricisini tanıttıBugün, 08:56NASA X-59 deneysel uçağı 25 test uçuşunu başarıyla tamamladıNASA X-59 deneysel uçağı 25 test uçuşunu başarıyla tamamladıBugün, 03:26
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Dünya gezegeni karanlık madde arayan dev bir dedektöre dönüştü
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Roskosmos uzaydan Güneş tutulmasının fotoğrafını yayımladı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı