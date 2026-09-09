Anthropic araştırmacısı yapay zeka yarışından çekildi

Yapay zeka alanındaki önde gelen şirketlerden biri olan Anthropic'in eski araştırmacısı Jacob Jackson görevinden ayrıldı ve bu konudaki endişelerini sosyal medya üzerinden açıkça dile getirdi. Jackson, günümüz teknoloji yarışının insan kontrolünden çıkabilecek sistemler yaratarak küresel bir risk oluşturduğunu ve bu tür süreçlerde yer almak istemediğini belirtti. Bu haberi Ixbt.com aktarıyor. bildiriyor.

Ixbt.com'un haberine göre, Jacob Jackson'ın şirketteki temel görevi, devasa veri setlerini işleyerek yeni yapay zeka modellerini eğitmek ve onları ön hazırlık sürecinden geçirmekti. Ancak teknolojinin mevcut gelişim hızı ve şirketler arasındaki şiddetli rekabet, uzmanda ciddi endişelere yol açtı.

Yapay zeka riski ve kontrol sorunu

Eski araştırmacı, X sosyal medya hesabında insanlığın karşı karşıya olduğu tehditlerin boyutuna dikkat çekti. Ona göre, hiçbir insan faaliyeti yapay zekanın yaratabileceği kadar büyük bir risk taşımıyor. Şirketler arasındaki yarışın, insanların gelecekte kontrol edemeyeceği yapay zeka sistemlerinin yaratılmasına yol açmasından endişe ediliyor.

Jackson, mevcut gidişatın yanlış olduğunu ve küresel yarışı önlemek için ciddi önlemler alınması gerektiğini vurguladı. Ona göre, bu tür riskleri bertaraf etmek için modellerin yeteneklerini geliştirmeye geçici yasaklar getirmek gibi maliyetli önlemlere başvurulması bile gerekebilir.