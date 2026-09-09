Xiaomi 18T ve 18T Pro akıllı telefonları resmi veritabanında görüntülendi

·7·Teknoloji
Xiaomi 18T ve 18T Pro akıllı telefonları resmi veritabanında görüntülendi

Xiaomi'nin yeni nesil amiral gemisi serisi hakkında ilk resmi bilgiler ortaya çıktı. Mydrivers'ın haberine göre, henüz resmi olarak tanıtılmayan Xiaomi 18T ve Xiaomi 18T Pro modelleri GSMA veritabanında kayıt altına alındı. Bu adım, cihazların yakın gelecekte uluslararası pazara sunulacağının sinyalini veriyor ve teknoloji meraklılarının dikkatini çekiyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Veritabanından elde edilen detaylara göre, yeni seri iki farklı modifikasyondaki cihazı içeriyor. Özellikle Xiaomi 18T Pro modelinin 27016PT45G ve 27016PT45R model numaralarıyla iki farklı versiyonda sunulması bekleniyor. Standart Xiaomi 18T akıllı telefonu için ise 27022PT99G ve 27022PT99I model numaralarının ayrıldığı belirlendi.

Teknik özellikler ve işlemciler

Üretici şu an için bu cihazların tam teknik özelliklerini gizli tutuyor. Buna rağmen sektör analistleri ve içeriden bilgi sızdıranlar, gelecekteki amiral gemilerinin donanımı hakkında ilk tahminlerini paylaşıyor. Onlara göre, Xiaomi 18T serisindeki cihazlar gelişmiş MediaTek Dimensity 9600 amiral gemisi platformu ile donatılacak.

Xiaomi'nin son dönemde işlemci hattını çeşitlendirmeye özel önem verdiğini belirtmek gerekir. Örneğin, daha önce tanıtılan Xiaomi 18 Fold, şirketin kendi geliştirdiği özel Xring O3 çipini alan ilk cihaz olarak tarihe geçmişti. Bu durum, markanın kendi mikroçiplerini yaratma konusundaki hırslarını gösteriyor.

Pazara çıkış planları

Akıllı telefon pazarındaki rekabetin yoğun olduğu bir dönemde Xiaomi, amiral gemisi cihazlarını kademeli olarak piyasaya sürüyor. Özellikle Xiaomi 18 Pro serisindeki modellerin tanıtımı bu yılın Eylül ayı sonuna planlanıyor. Bu Pro serisinin, Qualcomm Snapdragon 8 Elite Gen 6 Pro işlemcileriyle donatılmış olarak pazara giren ilk cihazlar olması bekleniyor.

Şu aşamada Xiaomi 18T ve Xiaomi 18T Pro akıllı telefonlarının kesin tanıtım tarihi ve fiyat politikası hakkında bilgi verilmedi. Yine de GSMA veritabanında görünmeleri, cihazlar üzerindeki çalışmaların son aşamaya geldiğini ve önümüzdeki aylarda ek detayların açıklanacağını gösteriyor.

XiaomiAkıllı TelefonlarDimensity 9600TeknolojilerGadgetlar
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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