Apple, yapay zekaya sahip Apple Watch Series 12 ve Watch Ultra 4 modellerini tanıttı

·3·Teknoloji
Apple, yapay zekaya sahip Apple Watch Series 12 ve Watch Ultra 4 modellerini tanıttı

Apple, Cupertino'da düzenlenen geleneksel tanıtım etkinliğinde yeni nesil akıllı saatleri olan Apple Watch Series 12 ve Watch Ultra 4 cihazlarını sergiledi. Ixbt.com'un haberine göre, bu cihazlar dış tasarımlarında köklü değişikliklere uğramasa da, yapay zeka yetenekleriyle zenginleştirilmiş önemli yazılım güncellemeleri aldı. Bu konuda Techcrunch.com haber veriyor.

Yapay zeka ve ses yetenekleri

Yeni akıllı saatler, pazarda giderek popülerleşen yapay zeka tabanlı giyilebilir cihazlar arasına katıldı. Cihazlara eklenen en dikkat çekici özelliklerden biri, kullanıcıların günlük konuşmalardaki önemli detayları hatırlamasına ve gerektiğinde bunları gözden geçirmesine olanak tanıyan «Audio Intelligence» özelliğidir.

Saatlere eklenen «Live Rewind» özelliği sayesinde konuşmaları 15 saniyeye kadar geri sarıp dinlemek mümkün. Digital Crown düğmesine iki kez basıldığında, son 15 saniyedeki konuşma metin parçasına dönüştürülerek gösterilir. Kullanıcılar, Siri aracılığıyla bu transkripsiyonun içeriği hakkında soru sorabilir veya daha sonra incelemek üzere yeni Siri uygulamasına kaydedebilirler.

Ayrıca, ortamdaki sesleri dinleyerek çalışan «Siri Recap» özelliği, halka açık toplantılardaki veya veli toplantılarındaki ana sonuçları not eder. Bu özellik açıkken, Apple Intelligence konuşma bittikten sonra otomatik olarak başlık ve ana fikirleri oluşturur. İşitme güçlüğü çekenler için ise sirenler, alarmlar, kapı zilleri ve bebek ağlaması gibi sesleri algılayan özel «Sound Recognition» sistemi getirildi. Apple, bu ses özelliklerinin herhangi bir ses kaydı oluşturmadığını ve saklamadığını belirtti.

Sağlık takibinde yeni seviye

Her iki yeni akıllı saat modeli de, EKG ölçümü sırasında ciltle daha iyi temas sağlamak için elektrot yüzey alanı genişletilmiş, geliştirilmiş bir sağlık takip sistemi ile donatıldı. Optik hassasiyeti artırmak amacıyla yeniden tasarlanan fotodiyotlar, ışığı daha verimli yakalamak için halka şeklinde yerleştirildi.

Daha tasarruflu yeşil LED ışıklar, hareket halindeyken bile gün boyunca kalp atış hızını doğru bir şekilde ölçmeye olanak tanır. Yeni sağlık sistemi, sürekli olarak yüksek frekanslı kalp atış hızı verileri sunar. Artık kalp atış hızı göstergeleri, gün boyunca her beş saniyede bir kesintisiz olarak ölçülmektedir; bu, eskiye kıyasla 60 kat daha fazla veri demektir.

Akıllı yüzük deneyimlerinden yola çıkılarak, yeni saatlere kullanıcının son aktivitelerini, hayati önem taşıyan göstergelerini ve uyku kalitesini analiz eden hazırlık puanları (readiness scores) eklendi. Ayrıca, VO2 max ve uyku verilerine dayanarak kullanıcının temel sağlık göstergelerinin gerçek yaşıyla ne kadar uyumlu olduğunu gösteren «Health Age» özelliği de tanıtıldı.

AppleAppleWatchTeknolojiYapayZekaAkıllıSaat
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

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