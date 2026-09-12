Huawei Mate XT 2 akıllı telefonu satışa sunuldu

Çinli teknoloji devi Huawei, benzersiz serisinin ikinci nesil cihazı olan üç katlanır Huawei Mate XT 2 akıllı telefonunu resmen piyasaya sürdü. ixbt.com'a göre yeni amiral gemisi, modern mobil teknolojilerin ve mühendislik çözümlerinin zirvesi olup kullanıcılara birkaç farklı gelişmiş konfigürasyonda sunuluyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Cihaz, VMall resmi mağazasında satışa sunulmuş olup fiyatları sunulan depolama kapasitesine göre değişiklik göstermektedir. Özellikle 16 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip başlangıç versiyonu 19.999 yuandan başlıyor. Ayrıca 16/512 GB ve 16 GB / 1 TB modelleri sırasıyla 21.999 ve 23.999 yuan olarak fiyatlandırıldı. Özel gizlilik ekranına sahip 1 TB versiyon 24.999 yuandan satılırken, 2 TB depolama ve özel stylus kalem içeren en pahalı modifikasyon 29.999 yuan oldu.

Tasarım ve ekran özellikleri

Üretici, yeni modelde önceki nesilde kullanılan zikzak tasarımdan vazgeçerek yeni U-şekilli katlama şemasına geçti. Sonuç olarak gövde kalınlığı önemli ölçüde iyileştirildi: cihaz katlanmış halde 12,3 milimetre, tamamen açıldığında ise sadece 3,5 milimetre kalınlığında. Akıllı telefon, geliştirilmiş çift halkalı bir mekanizma ile donatıldı.

Ana esnek ekran 10,2 inç boyutunda, 3K çözünürlüğünde ve 12,8:9 en-boy oranına sahip. Dış kullanım için tasarlanan 6,5 inçlik dış panel ise rekor seviyede 6500 nit parlaklık sağlayabiliyor. Bu, her türlü güneş ışığı altında bile görüntünün mükemmel şekilde görülmesini sağlıyor.

Performans ve gelişmiş özellikler

Akıllı telefonun temelinde LogicFolding teknolojisi ile geliştirilen en yeni Kirin 9050 Pro çip seti yer alıyor. Yazılım olarak ise modern HarmonyOS 7 platformu tercih edildi. Ayrıca cihaz, kullanıcı verilerini yabancı gözlerden koruyan donanım düzeyinde Privacy Display özelliği ile zenginleştirilmiş olup, ekranın yan kısımlarını karartma imkanı sunar ve sahibinin sağlığını takip etmek için EKG analizini de destekler.

Optik yetenekler açısından Huawei Mate XT 2, gerçek bir amiral gemisi seviyesini sergiliyor. Cihaz; LOFIC RYYB teknolojisine sahip 1/1,28 inç 50 megapiksel ana modül, 40 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 3,5 kat optik yakınlaştırma sağlayan 50 megapiksel RYYB telemodül ve çok spektrumlu çekim için üçüncü nesil bir sensör içeriyor. Ek olarak müşteriler, 1499 yuan karşılığında 13,5 kat hiper-zoom sunan telekonvertörlü özel bir fotoğraf setini de satın alabilirler.