Huawei Mate XT 2 akıllı telefonu satışa sunuldu

·4·Teknoloji
Huawei Mate XT 2 akıllı telefonu satışa sunuldu

Çinli teknoloji devi Huawei, benzersiz serisinin ikinci nesil cihazı olan üç katlanır Huawei Mate XT 2 akıllı telefonunu resmen piyasaya sürdü. ixbt.com'a göre yeni amiral gemisi, modern mobil teknolojilerin ve mühendislik çözümlerinin zirvesi olup kullanıcılara birkaç farklı gelişmiş konfigürasyonda sunuluyor. Bu konuda Ixbt.com haber veriyor.

Cihaz, VMall resmi mağazasında satışa sunulmuş olup fiyatları sunulan depolama kapasitesine göre değişiklik göstermektedir. Özellikle 16 GB RAM ve 256 GB dahili depolamaya sahip başlangıç versiyonu 19.999 yuandan başlıyor. Ayrıca 16/512 GB ve 16 GB / 1 TB modelleri sırasıyla 21.999 ve 23.999 yuan olarak fiyatlandırıldı. Özel gizlilik ekranına sahip 1 TB versiyon 24.999 yuandan satılırken, 2 TB depolama ve özel stylus kalem içeren en pahalı modifikasyon 29.999 yuan oldu.

Tasarım ve ekran özellikleri

Üretici, yeni modelde önceki nesilde kullanılan zikzak tasarımdan vazgeçerek yeni U-şekilli katlama şemasına geçti. Sonuç olarak gövde kalınlığı önemli ölçüde iyileştirildi: cihaz katlanmış halde 12,3 milimetre, tamamen açıldığında ise sadece 3,5 milimetre kalınlığında. Akıllı telefon, geliştirilmiş çift halkalı bir mekanizma ile donatıldı.

Ana esnek ekran 10,2 inç boyutunda, 3K çözünürlüğünde ve 12,8:9 en-boy oranına sahip. Dış kullanım için tasarlanan 6,5 inçlik dış panel ise rekor seviyede 6500 nit parlaklık sağlayabiliyor. Bu, her türlü güneş ışığı altında bile görüntünün mükemmel şekilde görülmesini sağlıyor.

Performans ve gelişmiş özellikler

Akıllı telefonun temelinde LogicFolding teknolojisi ile geliştirilen en yeni Kirin 9050 Pro çip seti yer alıyor. Yazılım olarak ise modern HarmonyOS 7 platformu tercih edildi. Ayrıca cihaz, kullanıcı verilerini yabancı gözlerden koruyan donanım düzeyinde Privacy Display özelliği ile zenginleştirilmiş olup, ekranın yan kısımlarını karartma imkanı sunar ve sahibinin sağlığını takip etmek için EKG analizini de destekler.

Optik yetenekler açısından Huawei Mate XT 2, gerçek bir amiral gemisi seviyesini sergiliyor. Cihaz; LOFIC RYYB teknolojisine sahip 1/1,28 inç 50 megapiksel ana modül, 40 megapiksel ultra geniş açılı kamera, 3,5 kat optik yakınlaştırma sağlayan 50 megapiksel RYYB telemodül ve çok spektrumlu çekim için üçüncü nesil bir sensör içeriyor. Ek olarak müşteriler, 1499 yuan karşılığında 13,5 kat hiper-zoom sunan telekonvertörlü özel bir fotoğraf setini de satın alabilirler.

HuaweiMate XT 2Kirin 9050 ProAkıllı TelefonÇin
Zamin.uz'u Google'a ekleyin"Zamin"i Telegram'da okuyun!
Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editör

Yorumlar 0

İlgili haberler

Nubia yapay zeka odaklı NaviX Ultra akıllı telefonunu tanıttıNubia yapay zeka odaklı NaviX Ultra akıllı telefonunu tanıttıBugün, 12:52Momax Q.Pass X: iPhone 18 Pro için ultra ince manyetik şarj cihazıMomax Q.Pass X: iPhone 18 Pro için ultra ince manyetik şarj cihazıBugün, 12:22Apple, iPhone Duo sızıntıları ve gizlilik hakkında açıklamalarda bulunduApple, iPhone Duo sızıntıları ve gizlilik hakkında açıklamalarda bulunduBugün, 11:55Japonya 2040 yılına kadar Ay yüzeyinde mikroçip fabrikası kurmayı hedefliyorJaponya 2040 yılına kadar Ay yüzeyinde mikroçip fabrikası kurmayı hedefliyorBugün, 11:24Samsung yeni reklamında başka bir Tim Cook kullandıSamsung yeni reklamında başka bir Tim Cook kullandıBugün, 05:51SpaceX, kullanıcı tepkilerinin ardından Starlink hız sınırlamasından vazgeçtiSpaceX, kullanıcı tepkilerinin ardından Starlink hız sınırlamasından vazgeçtiBugün, 05:29
İlanlarİş birliği
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Saha Sahiplerinin İşlerini Büyük Ölçüde Kolaylaştırıyor
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Playmatch: Futbol Oynamak İçin Gereken Tüm Hizmetler Tek Bir Uygulamada
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Yüksek belirsizlik ortamında yatırım kararları nasıl alınır?
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Eldor Şomurodov Futbol Akademisi ve TBC Bank: Çocukluk Hayallerinden Büyük Futbola
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Sürücüler ve Taşıyıcılar için OSGOP Sigortasının Avantajları
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Pure Milky'den bir sonraki yaratıcı: Her adım - değerli insanlara sevgiyle!
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir
Kredi alma imkanını artırmak için nerede çalışmak gerekir

En çok okunan Teknoloji haberler

Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Bir ay boyunca yıkanması gerekmeyen tişört: İçeriğinde altın var (video)
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
Pekin'de yapay deriye sahip yeni biyonik robot tanıtıldı
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
iPhone ödemesi aile faciasına yol açtı (video)
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Antarktika'da bulunan meteorit Güneş sistemi hakkındaki algıları değiştirdi
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Samsung Galaxy S27 amiral gemilerinin şarj gücü belli oldu
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu’ndan çıkarılan Starship gemisinin yeni fotoğrafları yayımlandı
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü
Hint Okyanusu üzerinde bir metre çapında bir gök cismi düştü
Samsung, Eski Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 İçin Güncelleme Yayınladı
Samsung, Eski Galaxy S8 ve Galaxy Note 8 İçin Güncelleme Yayınladı